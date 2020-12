PM: Game Awards 2020: Alle Enthüllungen und Ankündigungen auf einen Blick (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

2020 war ein außergewöhnliches Jahr voller Herausforderungen aber auch voller fantastischer Spiele – und das feiern die Game Awards 2020! In dieser Show zelebrieren wir die kreative und technologische Power der Videospiel-Industrie gemeinsam mit der Community, den Entwicklern und ganz viel Gaming-Kultur. Sieh Dir die Aufzeichnung an und sei dabei, wenn Gastgeber Geoff Keighley fantastische Gäste wie Brie Larson, Keanu Reeves, Christopher Nolan, Reggie Fils-Aimé, Nolan North und viele mehr begrüßt, die von ihren neusten Gaming-Projekten berichten und mit Euch zusammen diese besondere Show feiern.

Schon unter normalen Umständen ist die Veröffentlichung eines neuen Videospiels ein kleines Wunder –dass so viele Spiele auch 2020 den Weg auf Eure Konsolen, PCs und Smartphones gefunden haben, hat uns die Sprache verschlagen! Und dies ist nur dank all der leidenschaftlichen Entwickler möglich, die hier bei den Game Awards nominiert sind. Wir möchten ihnen an dieser Stelle herzlich gratulieren. Auch Xbox freut sich über Nominierungen in 9 Kategorien, darunter Best RPG, Best Sim/Strategy, Best Action/Adventure und mehr. An dieser Stelle freuen wir uns besonders für unsere beiden Gewinner Tell Me Why in der Kategorie Games for Impact und Microsoft Flight Simulator in der Kategorie Best Sim/Strategy.

The Initiative kündigt Perfect Dark an

Im Laufe der Show stellte das Team von The Initiative Perfect Dark vor, mit dem sie eine der beliebtesten IPs der Videospiel-Geschichte in die neue Generation heben. Das engagierte Team besteht aus einigen der talentiertesten Spieleentwicklern der Branche, die eine Leidenschaft für Storytelling, World Building und legendäre Spielmomente teilen. Also ist es logisch, dass wir gar nicht abwarten können, Dir im Laufe des kommenden Jahres mehr zu erzählen. Mehr Details zu Perfect Dark findest Du hier.

Der Master Chief betritt die Arena in Fortnite

Große Ankündigungen für alle Halo-Fans in Fortnite: Niemand geringeres als der legendäre Master Chief betritt die Arena in Fortnite Season 5. Mit ihm kommt das neue The Master Chief-Outfit und das Master Chief-Set – das nächste Kapitel in der Fortnite Gaming Legends-Serie. Also lege für die nächste Operation die Rüstung des Chiefs an, vertrete die UNSC mit dem UNSC Pelikan-Gleiter, nutze das Wathog Emote und positioniere einen holographischen Elite-Schädel, der einen der größten Siege des Master Chief zeigt: Die Kampflegende Back Bling. Weitere Details zu der Ankunft des Master Chiefs in Fotnite erfährst Du hier.

Der Microsoft Flight Simulator erscheint auf Xbox Series X|S im Sommer 2021

Zum ersten Mal überhaupt starten Sim-Fans und Hobby-Piloten auch auf Konsole in die Lüfte mit dem Microsoft Flight Simulator auf Xbox Series X|S. Bereits im Sommer erlebst Du die meisterhafte Simulation auf demselben Performance-Level wie Sim-Fans auf ihrem PC. Tauche ein in den authentischsten und realistischsten Flugsimulator aller Zeiten und erobere den Horizont. Weitere Details zum Microsoft Flight Simulator auf Konsole erfährst Du hier.

Erlebe Cyberpunk 2077 in Forza Horizon 4

Gemeinsam mit unseren Kollegen von CD Project Red feiern wir den Launch von Cyberpunk 2077. Und weil wir den Sprung in die technisierte, düstere Dystopie gar nicht abwarten können, dreht eines von Night Citys kultigsten Fahrzeugen jetzt auch in Forza Horizon 4 seine Runden. Starte Deine Xbox Series X|S, Xbox One oder Deinen Windows 10 PC, steige in den Quadra Turbo-R V-TECH und bringe den Asphalt zum Glühen! Um dieses besondere Fahrzeug freizuschalten, halte in der Nähe von Edinburgh Ausschau nach einem mysteriösen Event namens _NIGHTCITY.EXE_ und siege in dem anschließenden 1vs1-Rennen.

Feier die Game Awards mit Rabatten und Demos

Zur Feier des Tages gibt es die Game Award Sales. Sichere Dir bis zu 67 Prozent Rabatt auf einige der Spiele, die während der aktuellen oder den Vorjahres-Shows erwähnt, gezeigt oder nominiert wurden. Und als wäre das noch nicht genug, erscheinen einige der bei den Game Awards 2020 gezeigten ID@Xbox Spiele auch direkt als spielbare Demo im Microsoft Store.

Gameplay-Debut zu Warhammer 40,000: Darktide

Bereits im Xbox Game Showcase im Juli erhielten Fans einen ersten Einblick in Warhammer 40.000: Darktide. Jetzt folgt der mit Spannung erwartete erste Gameplay-Trailer des neuen, kooperativen Action-Titels für vier Spieler. Erkunde die düstere Stadt Tertium, kämpfe Dich durch Horden von Gegnern und tauche 2021 auf Xbox Series X|S in das kultige Warhammer-Universum von Fatshark ein.

Among Us wird Teil des Xbox Game Pass für PC

Einer der größten Gaming Hits 2020 wird Teil des Xbox Game Pass für PC. Wie Innersloth auf den Game Awards bekannt gab, landet der Multiplayer-Titel Among Us für 4 bis 10 Spieler 2021 in der beliebten Spielebibliothek. Gemeinsam mit Deinen Freunden bereitest Du Euer Raumschiff für den Abflug vor – doch ihr habt einen blinden Passagier an Bord. Ein außerirdischer Hochstapler hat die Crew infiltriert und sabotiert Eure Arbeit. Findet den Eindringling, rettet Euch selbst und gewinnt das Spiel!

Ori and the Will of the Wisps

In der heiß erwarteten Fortsetzung von Ori and the Blind Forest brichst Du zu neuen Abenteuern auf und triffst auf neue Freunde und Widersacher, die der in liebevollen Details handgezeichneten Spielwelt Leben einhauchen. Der kleine Waldgeist Ori hat schon viele Gefahren gemeistert. Doch als ein schicksalhafter Flug die kleine Eule Ku in Bedrängnis bringt, geraten Ereignisse ins Rollen, die das Gefüge der friedlichen Welt erschüttern. Beweise Deinen Mut, bringe eine Familie wieder zusammen und finde Deine wahre Bestimmung.

Tell Me Why

Tell Me Why beschreibt die Geschichte der Zwillinge Alyson und Tyler Ronan, die sich zehn Jahre nach dem Tod ihrer Mutter zum ersten Mal wiedersehen. Als die zwei in ihr Elternhaus im ländlichen Alaska zurückkehren, wird ihnen plötzlich klar, dass ihre gemeinsame Vergangenheit nicht ganz ihrer Erinnerung entspricht.

Grounded

Die Welt ist ein abwechslungsreicher, wunderschöner, aber auch sehr gefährlicher Ort – ganz besonders wenn Du auf die Größe einer winzigen Ameise schrumpfst. In der Xbox Game Preview des kooperativen Survival-Abenteuers aus der Ego-Perspektive erkundest Du die riesenhafte Welt eines eigentlich unscheinbaren Hinterhofes, baust Unterschlüpfe und stellst Dich dem harten Überlebenskampf zusammen mit Deinen Freunden. Werdet Ihr Seite an Seite mit riesigen Insekten die Schrecken des Hinterhofes überleben?

Wasteland 3

Wasteland 3 ist ein postapokalyptisches RPG von inXile Entertainment, mit anspruchsvollen taktischen Kämpfen, unzähligen Stunden voller Erkundung und einer tiefen Story voller Wendungen und knallharter moralischer Entscheidungen. Spiele im Singleplayer- oder Koop-Modus, passe Deinen Squad mit Vorzügen und Fähigkeiten an und verwandle Dein Fahrzeug in eine gestählte Kriegsmaschine. Colorado zu retten wird nicht einfach werden, aber Arizona verlässt sich auf dich, also … vermassle es nicht.

Minecraft Dungeons

Stürze Dich in die Abenteuer von Minecraft Dungeons! In diesem actionreichen Adventure, das von klassischen Dungeon-Crawlern inspiriert wurde, erlebst Du das Minecraft-Universum auf eine völlig neue Art und Weise. Durchforste die Verließe entweder allein oder stelle Dich den Herausforderungen gemeinsam mit bis zu drei Freunden. So bekämpfst Du neue und fiese Kreaturen in actionreichen, mit Schätzen gefüllten Levels und stellst Dich dem bösen Erz-Illager!

Gears Tactics

Erhebe Dich und kämpfe! Gears Tactics ist das temporeiche, rundenbasierte Strategiespiel der preisgekrönten Spielereihe Gears of War, das Du jetzt auch auf Konsole spielst. Stark in der Unterzahl und ständig in Lebensgefahr stellst Du Deinen Trupp zusammen und begibst Dich auf die Jagd nach einem diabolischen Genie, das am laufenden Band gefährliche neue Kreaturen und Monster erschafft.

Microsoft Flight Simulator

Von leichten Propellermaschinen bis hin zu wuchtigen Großraumflugzeugen – in der neusten Version des Microsoft Flight Simulator hebst Du ab in die prächtige Welt der Luftfahrt. Teste Deine Fähigkeiten als Pilot, indem Du realistische Nachtflüge meisterst, auf Wetterumschwünge reagierst und Deine Maschine durch die lebendige und äußerst detailgetreue Umgebung manövrierst. Mit dem passenden Flugplan gelangst Du an jeden Ort der Welt.

Halo Infinite

Als alle Hoffnung der Menschheit verloren ist, stellt sich der legendäre Master Chief seinem bisher gefährlichsten Gegner. Beginne von vorne und schlüpfe erneut in die Rüstung des größten Helden der Menschheit, erlebe ein packendes neues Abenteuer und erkunde die endlosen Weiten der Ring-Welten ab Herbst 2021.

