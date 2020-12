The Game Awards: The Last of Us - Part 2 räumt wichtigste Preise ab

PS4

Womöglich hätten die Preisträger bei The Game Awards gar anders ausgesehen, wenn CD Projekts Science-Fiction-Rollenspiel Cyberpunk 2077 bereits zum ursprünglich anberaumten Termin im April dieses Jahres auf PC und Konsole an den Start gegangen wäre. Bei der von Geoff Keighley (oder Keira Kneightley, wie Kollege Hagen Gehritz ihn einmal scherzhaft nannte) produzierten und moderieren Show, die gestern live ins Netz gestreamt wurde, räumte allerdings, und vielleicht auch doch nicht nur deshalb, ein ganz anderer Titel ab.

Konkret konnte sich Naughty Dogs Survial-Actionspiel The Last of Us - Part 2 (im Test: Note 9.5) neben der Königskategorie "Spiel des Jahres" auch mehrere weitere bedeutende Awards etwa für "Best Game Direction" oder "Best Narrative" sichern. Hinzu kommen die Auszeichnungen für das beste Audio-Design sowie für Laura Baily in der Rolle von Abby für die beste Performance in einem Videospiel – für den Vorgänger The Last of Us (im Test: Note 9.0) sowie für die Story-Erweiterung Left Behind (im Test: Note 9.0) konnte sich indes die auch an der Fortsetzung beteiligte Ellie-Darstellerin Ashley Johnson den Preis in dieser Kategorie sichern.

Ausgezeichnet wurden darüber hinaus auch Ghost of Tsushima für "Best Art Direction" (das Spiel sicherte sich zudem den Publikumspreis als Spiel des Jahres), das Remake von Final Fantasy 7 für die Musik und als bestes Rollenspiel.Unter anderem als bestes Indie-Spiel konnte sich das Roguelike Hades durchsetzen, während die Jury im VR-Sektor Half-Life Alyx den Vorzug gab. Ausgezeichnet wurden unter anderem auch Animal Crossing - New Horizons, Mortal Kombat 11, Fall Guys sowie die Neuauflage von Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Die einzelnen Kategorie-Gewinner seht ihr im Folgenden aufgelistet:

Game of the Year:

The Last of Us - Part 2

Best Game Direction:

The Last of Us - Part 2

Best Narrative:

The Last of Us - Part 2

Best Art Direction:

Ghost of Tsushima

Best Score / Music:

Final Fantasy 7 Remake

Best Audio Design:

The Last of Us - Part 2

Best Performance:

Laura Baily / The Last of Us - Part 2

Game for Impact:

Tell Me Why

Best Ongoing Game:

No Man's Sky

Best Independent Game:

Hades

Best Mobile Game:

Among Us

Best Community Support:

Fall Guys - Ultimate Knockout

Best VR / AR Game:

Half-Life Alyx

Best Action Game:

Hades

Best Action / Adventure Game:

The Last of Us Part II

Best Role-Playing Game:



Final Fantasy 7 Remake

Best Fighting Game:

Mortal Kombat 11 Ultimate

Best Family Game:

Animal Crossing: New Horizons

Best Simulator / Strategy Game:

Microsoft Flight Simulator

Best Sports / Racing Game:

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Best Multiplayer Game:

Among Us

Best Debut Game:

Phasmophobia

Player's Voice: