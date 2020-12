Century - Age of Ashes: Drachenreiter-Multiplayershooter startet im Februar // Trailer

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der französische Entwickler Playwing hat heute das Drachenreiter-Multiplayerspiel Century - Age of Ashes angekündigt. In dem teambasierten, kompetitiven Free-to-Play-Shooter werdet ihr zu legendären Drachenreitern und versucht, die Lüfte zu beherrschen. An dem Titel arbeitet ein 30-köpfiges Team in Bordeaux.

Der Art-Director von Century - Age of Ashes, Pascal Barret, äußert sich wie folgt:

Unser Wunsch ist es, Fantasy-Fans mit Century: Age of Ashes endlich ein Actionspiel mit Drachen anzubieten – ein episches, rasend schnelles und immersives Spiel, mit denkwürdigen Kämpfen und Verfolgungsjagden

Century - Age of Ashes wird auf Arena-Schlachten setzen und bietet euch drei Spielmodi: Gemetzel (Team Deathmatch), Überleben (6v6v6 - Last Team Standing) und Gates of Fire (Capture the Flag). Außerdem werdet ihr die Auswahl zwischen drei einzigartigen Klassen haben. Als Windwache nutzt ihr Schilde und verwirrt den Feind, als Marodeur verfolgt und zerstört ihr den Gegner und als Phantom nutzt ihr den Vorzug von Tarnung und Fallen. Es sollen außerdem regelmäßig neue Klassen hinzukommen. Die Spielfigur könnt ihr optisch nach eurem Belieben anpassen, was rein kosmetische Auswirkungen hat.

Century - Age of Ashes wird im Februar auf Steam in den Early-Access starten. Ihr könnt auch auf der Steam-Page aber bereits jetzt für die im Januar stattfindende Closed-Beta anmelden. Für die Zukunft ist auch ein Release im Microsoft Store und Epic Games Store geplant. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den Announcement-Trailer anschauen.