PM: Ghosts ‘n Goblins Resurrection und Capcom Arcade Stadium erscheinen im Februar 2021 für Nintendo Switch! (Capcom)

Ghosts ‘n Goblins Resurrection wurde bei den Game Awards 2020 angekündigt und markiert die Rückkehr des tapferen Ritters Arthur, der auf eine brandneue Mission aufbricht, die Prinzessin aus dem teuflischen Dämonenreich zu befreien! Außerdem kehren dutzende Arcade-Klassiker in Capcom Arcade Stadium mit einer Menge neuer Features zurück!

Wenige Orte sind so idyllisch wie der Hügel, der das Königreich überblickt. Genau hier haben die noble Prinzessin und ihr tapferer Ritter, Arthur, abermals schöne Stunden verbracht… aber leider ist es derselbe Ort, an dem die Prinzessin immer wieder von Monstern des Dämonenreichs entführt wird. Vielleicht sollten die beiden sich einen neuen Treffpunkt suchen! Aber egal wie oft die Prinzessin verschleppt wird, Arthur ist stets dazu bereit, sich in seine Rüstung zu schwingen und zu einer Rettungsmission aufzubrechen und den Tag zu retten!

Seit nunmehr über 35 Jahren haben die Spiele derGhosts ’n Goblins-Reihe Spieler mit herausforderndem Gameplay, gigantischen Bossen und einer Truppe bekannter Feinde wie Zombies, Skeleton Murderers, Pigmen und Arremers gleichermaßen entzückt und auf die Probe gestellt. Dieses Mal gibtGhosts ’n Goblins dem Begriff „Sidescroller“ eine ganz neue Bedeutung, denn das Spiel wird auf einer großen Schriftrolle erzählt. Arthur rennt, springt, kämpft und manövriert also über Plattformen, Fallgruben und tückisches Terrain in einer Märchenbuch-gleichen Welt und versucht dabei auf seiner Rettungsmission sowohl seine Rüstung als auch seine Ehre intakt zu halten.

Erfahrene Ritter brauchen keine Angst zu haben: es handelt sich um eine brandneue Interpretation desGnG, das ihr kennt und liebt. Gefüllt mit tödlichen Feinden, teuflischen Fallen und euch testenden Leveln, erwarten euch inGhosts ’n Goblins Resurrection Eindrücke aus dem Original-SpielGhosts ’n Goblinssowie aus dem NachfolgerGhouls ’n Ghosts, um gänzlich neue Herausforderungen zu schaffen. Ritter jedweder Art können mutig ins Dämonenreich aufbrechen, indem einer von verschiedenen Schwierigkeitsstufen (Squire, Knight und Legend) gewählt wird. Für Ritter in Ausbildung, die gerade erst den Lanzenwurf zu meistern versuchen, gibt es den Page-Modus, der ihnen erlaubt sich konsequenzlos und unbegrenzt an derselben Stelle wiederbeleben zu lassen.

Arthur wird eine Vielzahl an Möglichkeiten haben, seine Feinde auszuschalten. Bekannte Waffen, wie die klassische Lanze oder der tödliche Dolch kehren zurück, aber werden begleitet von neuen, einzigartigen Waffen wie dem zermürbenden Hammer und der fatalen Stachelkugel. Magie wird ebenfalls von der Partie sein und Arthur ist mit diversen Zaubersprüchen wie „Firewall“ oder „Thunderstorm“ für seine Gegner gewappnet. Um die bedrohliche Reise durchs Dämonenreich zu überleben, werden Ritter die Waffen und Zaubersprüche finden müssen, die ihnen am meisten liegen!

Wir schreiben das Jahr 199X. Du hast gerade eine Flasche durchsichtiger Cola ausgetrunken. Überall sind Schwarzlichtröhren und du kannst das Knistern des dünnen, mit Neonformen und Wirbeln verzierten Teppichs unter deinen Tennis-Schuhen fühlen. Ungeduldig versuchst du bereits zum dritten Mal deinen $5-Dollar-Schein in den Spielautomaten zu schieben und kannst ganz leise trotz Spielhallenlärm hören, wie der Automat nun doch endlich den Schein annimmt. Aber nur einen Moment später ertönen die Münzen, die der Automat ausspuckt und du schaufelst sie mit beiden Händen in deine Taschen, schaust dich inmitten der bunten Automaten um und denkst… Was spiele ich als nächstes?

Erlebt die Blütezeit der Spielhallen-Ära auf’s Neue mit Capcom Arcade Stadium, welches 32 Klassiker aus den 80er Jahren bis hin zu den frühen 2000er Jahren zurückbringt! Fangt mit eurem Gratis-Download von 1943 – The Battle of Midway –an, oder schaut euch an wo Arthurs Reise begann im alleinstehenden Add-On in Form von Ghosts ’n Goblins. Außerdem könnt ihr eure Lieblingsspiele aus drei verschiedenen Arcade-Sets ergattern, die sich über drei verschiedene Äras verteilen! Das Set beinhaltet 80er Nostalgie mit Titeln wie BIONIC COMMANDO und STRIDER, und Spiele, die die Spielhallen-Revolution der 90er geprägt haben, inklusive STREET FIGHTER II TURBO. Seid ihr bereit euch vollkommen in die klassische Spielhallen-Erfahrung zu stürzen? Ihr könnt alle drei Sets mit jeweils zehn Spielen auf einmal kaufen, und euch daran zu jederzeit erfreuen!

Euch erwartet die vollkommende Spielhallen-Erfahrung, mit einer Menge moderner Features zusätzlich zum lokalen Co-Op (bis zu vier Spieler bei den Spielen, die es unterstützen). Die Spielgeschwindigkeit sowie die Schwierigkeitsstufe können angepasst werden, was euch erlaubt, es langsamer oder schneller angehen zu lassen, während ihr mit dem Rewind-Feature außerdem zurückspülen könnt, um neue Anläufe zu wagen. Um den Nostalgie-Trip abzurunden, stehen euch Anzeige-Einstellungen, Filter, und sogar diverse Rahmen zur Verfügung, inklusive 3D-Versionen von Spielhallen-Automaten.

Für eifrige Arcade-Begeisterte haben wir sogar noch mehr: das Spielen, In-Game-Errungenschaften sowie absolvierte Herausforderungen bescheren euch CASPO – stellt es euch vor wie einen Score-Zähler, oder Erfahrungspunkte. Für angesammelte CASPO erhaltet ihr neue 2D- sowie 3D-Rahmen, die ihr im Spiel anzeigen lassen könnt. Für diejenigen, die sich gern mit anderen messen, gibt es das Online-Leaderboard für die jeweiligen „Time Attack“- und „Score Attack“-Modi eurer Lieblingsspiele.

Seid ihr bereit? Ghosts ‘n Goblins Resurrection und Capcom Arcade Stadiumerscheinen beide im Februar 2021 für Nintendo Switch!