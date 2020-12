Capcom Arcade Stadium für Nintendo Switch erscheint im Februar 2021

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Rahmen der Game Awards 2020 kündigte Capcom für die Nintendo Switch eine neue Sammlung ihrer klassischen Arcade-Titel an. In Capcom Arcade Stadium werden 30 Automaten aus den Jahren zwischen 1980 und Anfang der 2000er auf der tragbaren Konsole erlebbar. Kostenloser erster Titel ist 1943 - The Battle of Midway, weitere Klassiker wie Street Fighter II Turbo, Bionic Commando oder auch Strider lassen euch eure nachlassenden Reflexe spüren.

Angekündigt sind drei verschiedene Arcade-Sets mit jeweils zehn Spielen. Preise wurden bisher allerdings noch nicht bekannt gegeben. Da Capcom Arcade Stadium aber bereits im Februar 2021 erscheinen soll, werden diese vermutlich bald nachgereicht. Neue Features wie die Möglichkeit, die Spielgeschwindigkeit und den Schwierigkeitsgrad anzupassen oder auch die Rewind-Funktion, sollen auch weniger erfahrenen Spielern Erfolgserlebnisse ermöglichen. Natürlich soll auch ein lokaler Co-Op mit bis zu vier Spielern möglich sein.