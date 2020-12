Returnal: PS5-Shooter im Gameplay-Trailer // Soll „Audio-Immersion“ bieten

PS5

Seit der Ankündigung von Returnal im Juni dieses Jahres waren die Informationen zum Third-Person-Shooter eher rar gesät. Kürzlich wurden sowohl neue Details als auch ein neuer Trailer für den PS5-Exklusivtitel veröffentlicht, der vom Entwickler Housemarque (Matterfall, Resogun) realisiert wird und am 19. März 2021 erscheint.

Im anderthalb Minuten kurzen Video seht ihr der Protagonistin Selene vor allem dabei zu, wie sie sich auf einem „lebensfeindlichen“ Planeten gegen allerlei Widersacher zur Wehr setzt, wobei die grafischen Effekte nicht zu kurz kommen. Laut der Entwickler ist die Spielfigur in einem „albtraumhaften Kreislauf aus Sterben und Wiederbelebung gefangen“, was in der Folge Elemente aus dem Roguelike- und dem Plattformer-Genre bedeuten soll. Speziell zum Sound beziehungsweise der „Audio-Immersion“ heißt es: