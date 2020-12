PM: Returnal erscheint am 19. März 2021 für PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Dead Nation und Alienation einen Namen machen. Eines der unvergesslichsten Spiele war Resogun, ein PS4-Releasetitel, für den wir mehrere Preise abräumen konnten.

Jetzt freuen wir uns, ankündigen zu können, dass unser PS5-Debüt „Returnal“ am 19. März 2021 erscheint. Dieses bisher ambitionierteste Projekt unserer Unternehmensgeschichte ist für uns ein echter Meilenstein. Mit Returnal haben wir ein umfangreiches Third-Person-Actiongame erschaffen, das obendrein eine spannende Geschichte erzählt.

In Returnal schlüpft ihr in die Rolle von Selene, einer Astra-Scout-Astronautin, die auf einem lebensfeindlichen Planeten in einem albtraumhaften Kreislauf aus Sterben und Wiederbelebung gefangen ist. Das Roguelike enthält Elemente eines Erkundungs-Plattformers und bietet so auf einzigartige Weise die Möglichkeit, den Planeten zu entdecken und Selenes persönlichen Kampf weiter zu verfolgen. Natürlich erwarten euch eine Menge Housemarque-typischer Arcade-Spielereien, also macht euch auf ein paar ordentliche Knaller gefasst.

Freut euch auf ultraschnelle Ladegeschwindigkeiten und das haptische Feedback des DualSense Wireless-Controllers, der Spielern ein noch besseres Gameplay-Gefühl vermittelt. Dank der Umgebungsimitation des Controllers werdet ihr das natürliche Ambiente dieses fremden Planeten buchstäblich spüren.

Jede Waffe hat einen alternativen Feuermodus, und jeder dieser „Alt-Fire“ Modi ist für jede Waffe verfügbar. Mit dem adaptiven Trigger können Spieler nahtlos zwischen dem Zielen mit dem Visier und dem Aktivieren von Alt-Fire wechseln: Drückt den adaptiven Trigger halb herunter, um das Visier zu benutzen. Drückt ihr den Trigger ganz herunter, aktiviert ihr euren aufladbaren Alt-Fire Angriff. Das Umschalten zwischen den Modi über einen einzelnen Trigger wird in kürzester Zeit zur zweiten Natur für euch.

Ihr solltet euch zudem darauf gefasst machen, von der extrem realistischen 3D-Audio-Wiedergabe der PS5 mit kompatiblen Kopfhörern eine Gänsehaut verpasst zu bekommen. In Returnal haben wir das Konzept „Audio-Immersion“ auf ein ganz neues Niveau gebracht; die Soundumgebung fügt dem Actionerlebnis des Spiels völlig neue Elemente hinzu. Selbst in Momenten der Ruhe erlebt ihr dank der Sounds der Elemente um euch herum die einzigartige Spielatmosphäre so, als wärt ihr tatsächlich ganz allein auf einem fremden Planeten gestrandet.

Freut euch darauf, am 19. März 2021 Returnal in den Händen halten zu können, und begebt euch mit Selene auf ein völlig neues Housemarque-Abenteuer am Rande der Galaxie – nur auf PlayStation 5!