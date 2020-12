Season: Roadtrip-Abenteuer mit Fahrrad und Kamera // Ankündigungstrailer

PC PS5

Kein Abschlachten, keine Raumschiff-Gefechte, keine übernatürlichen Kräfte – das auf den The Games Awards angekündigte Season stellt ein Roadtrip-Abenteuerspiel im Third-Person-Modus dar. Euer Fortbewegungsmittel: Ein Fahrrad. Euer Ziel: Die Welt zu erkunden und die letzten Momente untergehender Kulturen festzuhalten.

Laut den Entwicklern steht neben dem Entdecken das „Aufnehmen von Fotos und Ton sowie die Begegnung mit Einheimischen“ im Vordergrund. Durch die Augen einer jungen Frau nehmt ihr auf diese Weise an „entscheidenden Momenten [teil], in denen sich alles verändert“. Eingreifen könnt ihr in diese Situationen bewusst nicht, stattdessen könnt ihr „nur beobachten, Aufzeichnungen machen und versuchen, zu verstehen, was verloren geht, bevor es verschwunden ist.“ Nicht unpassend zu dieser Thematik soll auch die Atmosphäre in Season „warm und melancholisch“ sein: