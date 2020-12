PM: It Takes Two wird die wildeste Fahrt in Sachen Koop eures Lebens (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

ich bin Josef Fares und der Gründer und Creative Director von Hazelight.

Jeder hier im Studio ist wirklich aufgeregt endlich vorzustellen, woran wir so hart gearbeitet haben. Unser neues Spiel IT Takes Two ist ein Jump ’n Run-Abenteuer, das euch umhauen wird. Es kommt am 26. März 2021 für PS4 und PS5. Hier ist der Enthüllungs-Trailer, den wir gerade bei den Game Awards zum ersten Mal gezeigt haben.

Nach dem Erfolg von A Way Out wollten wir definitiv ein weiteres Koop-Spiel machen. Ich finde, dass Koop-Spiele hinsichtlich starkem Story Telling extrem unterschätzt werden. Es gibt so viel zu entdecken, vor allem aus einer erzählerischen Perspektive. Wenn ihr einen Film anschaut oder ins Kino geht, dann macht das doch immer mehr Spaß, wenn man nicht alleine ist.

Wir haben dies auch bei A Way Out gesehen und bei It Takes Two ist es sogar ein noch intensiveres Erlebnis. Deswegen freuen wir uns umso mehr darauf.

Genau wie bei A Way Out gibt es auch hier einen Friend’s Pass. Das bedeutet, dass ihr das Spiel nur einmal kaufen müsst, und eure Freunde können kostenlos beitreten. Wenn ihr ein Spiel kauft, das auf Koop ausgelegt ist, dann ist es nur fair, dass eure Freunde mit euch spielen können, ohne das Spiel erst selbst kaufen zu müssen. Auf der offiziellen Webseite von EA findet ihr mehr Informationen dazu, also schaut doch mal rein, wenn es euch interessiert.

It Takes Two ist buchstäblich eine romantische Komödie, was bei Videospielen nicht gerade üblich ist. Es geht um eine kleine Familie: das kleine Mädchen Rose, den Vater Cody, und die Mutter May. Cody und May sind kurz davor, sich zu trennen. Rose ist deswegen natürlich am Boden zerstört, weshalb sie diese beiden Puppen macht, die ihre Eltern darstellen. Auf magische Weise erwachen die Puppen dann in dieser fantastischen Welt zum Leben. Ihr spielt das Spiel zu zweit als die Puppenversionen von Cody und May, und euch werden haufenweise seltsame und verworrene Dinge passieren .

Ich denke, es wird die Spieler ziemlich überraschen, wie anrührend und auch komisch die Geschichte ist und wie sie sich entwickelt. In der Geschichte gibt es auch diese absolut verrückte Buchfigur, Dr. Hakim, der eine Art Liebesguru ist, und versucht, Cody und May wieder zusammenzubringen. Selbstverständlich ist hier Chaos vorprogrammiert.

Was uns wirklich am Herzen lag, war, dass die Geschichte und das Gameplay perfekt harmonieren. Durch eine Narrative angetriebene Spiele benötigen im Allgemeinen weniger repetitives Gameplay und mehr Mechaniken, die tatsächlich in die Geschichte passen.

In It Takes Two gibt es Momente, in denen wir tatsächlich Codys und Mays eigene Emotionen mit dem Gameplay verbinden.

Es ist schwer zu erklären, wenn ihr es nicht gespielt habt, aber das ist wirklich wichtig für uns. Es ist wichtig, weil es eine Menge Spiele gibt, wo es einem fast so vorkommt, als würden die Designer und Autoren auf zwei vollkommen verschiedene Erlebnisse abzielen.

Eine andere Sache am Gameplay ist die riesige Vielfalt, das Vermischen von verschiedenen Spielgenres. Es wird euch umhauen! Und diese Vielfalt ist nicht da, um einfach da zu sein. Vielfalt an sich ist natürlich wichtig, damit es nicht langweilig wird – logisch –, aber tatsächlich ist sie dazu da, um die Handlung in der Geschichte zu reflektieren. Unser Ziel ist es, dass Spieler das Spiel beenden und 100 % davon spielen und nicht nur 30 %, wie es oft der Fall ist.

It Takes Two wird eine wilde Achterbahnfahrt durch unterschiedlichste Emotionen. Ich liebe es, Spieler zu verwirren! So sehr, dass sie völlig verunsichert sind. Aber schlussendlich ist dies eine Geschichte über die Liebe. Ich verspreche euch, dass ihr auf jeden Fall etwas fühlen werdet, wenn ihr damit fertig seid.