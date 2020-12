Endless Dungeon: Neue Roguelite-Action im Endless-Universum

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Der Entwickler Amplitude Studios hat mit Endless Dungeon einen weiteren Titel für seine Endless-Reihe angekündigt. Während Endless Legend (im Test, Wertung: 6.5) und Endless Space 2 (im Test, Wertung: 7.0) allerdings das Globalstrategie-Genre bedienen, erwartet euch mit Endless Dungeon, ähnlich Dungeon of the Endless (zum Spiele-Check, zum User-Artikel), ein actionorientierter Roguelite-Dungeon-Crawler.

In Endless Dungeon findet ihr euch verlassen auf einer Raumstation wieder und versucht von dort zu entkommen. Dafür müsst ihr den Ort allerdings erkunden, was "unendliche Wellen von Monstern" auf den Plan ruft, die euch töten wollen. Im Mittelpunkt steht, wie in Dungeon of the Endless, ein geheimnisvoller Kristall, den es zu beschützen gilt. Denn er versorgt die Station mit Energie, welche ihr für die Erforschung der Raumstation benötigt - ohne Energie öffnen sich die Türen zu weiteren Räumen nicht.

Um euch der Widersacher zu erwehren, stehen mehrere Helden mit unterschiedlichen Fähigkeiten zur Verfügung. Auf der offiziellen Homepage werden derzeit zwölf Charaktere in Aussicht gestellt, wobei aktuell lediglich drei "enthüllt" sind - leider ohne weitere Einzelheiten zu den Fähigkeiten zu nennen. Da ihr den Titel sowohl im Singleplayer wie auch im Koop-Modus angehen könnt, sollten die vielen Charaktere für ein abwechslungsreiches Gameplay sorgen. Zudem sollt ihr auch auf die Verteidigungsmaßnahmen der Station zugreifen können, wodurch der Titel auch Elemente der Tower-Defense enthält.

Angekündigt ist Endless Dungeon für Nintendo Switch, PC (Steam), Playstation 4/5, die Xbox One und Xbox Series X/S. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung steht noch aus, allerdings soll das Spiel 2021 erscheinen. Diese News abschließend findet ihr einen ersten Trailer, der am Ende auch einige, wenngleich wenige, Spielszenen zeigt.