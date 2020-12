Shady Part of Me: Spiel mit Licht und Schatten, Traum und Wirklichkeit

PC Switch XOne PS4

Ist es Traum oder Wirklichkeit? Oder gar beides gleichzeitig? Gibt es einen Ausweg oder bin ich gefangen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Shady Part of Me, ein handgezeichneter Platformer von Douze Dixièmes, den die Indieentwickler jüngst bei The Game Awards 2020 vorgestellt haben.

Ihr spielt ein kleines Mädchen mit gespaltener Persönlichkeit auf der Suche nach einem Ausweg aus der Finsternis in einer surrealen Spielwelt, die von Alice in Wunderland inspiriert sein soll. Die Entwickler wollten das visuelle Design und die Geschichte des Spiels direkt mit dem Gameplay und den Spielmechaniken verknüpfen. Dazu entwickelten sie eine Engine, die Zeichnungen "zum Leben" erwecken, psychische Abläufe im Kopf des Mädchens visuell darstellen und für den Spieler unterschiedliche Wahrnehmungsebenen schaffen soll.

Um Rätsel zu lösen und Hindernisse zu beseitigen, müsst ihr das Zusammenspiel zwischen Licht und Schatten beherrschen, eure Handlungen in der "realen" Welt in 3D mit den Projektionen der Schattenwelt in 2D abstimmen und richtig kombinieren, um in der Geschichte voranzukommen. Erkundung und Problemlösung sollen im Vordergrund stehen. Den Launch-Trailer haben wir euch unten eingebunden.

Shady Part of Me ist gestern für PC, PS4, Xbox One und Switch erschienen. Aktuell läuft auf Steam und PSN noch bis zum 25. Dezember ein TGA-Sale mit 10 Prozent Rabatt, sodass ihr den Titel für 13,49 Euro erhalten könnt.