Mass Effect 5: Teaser-Trailer zeigt Liara

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Bioware hatte bereits bekannt gegeben, dass sich neben Mass Effect - Legendary Edition ein neuer Serientiel der Rollenspiel-Reihe in Entwicklung befindet. Während der Game Awards 2020 wurde nun ein Teaser Trailer zum jüngsten Serienspross veröffentlicht, für den aber noch kein Titel genannt wurde.

Nachdem das kontroverse Mass Effect - Andromeda (im Test, Note 8.0) in die namensgebende Galaxie führte, stellt sich die Frage, ob der fünfte Serienteil wieder dort angesiedelt ist oder zur Milchstraße, dem Schauplatz der Trilogie der ersten drei Teile, zurückkehrt. Der Teaser deutet zumindest stark an, dass im nächsten Mass Effect erzählerisch an die Trilogie angeknüpft wird, denn am Ende erkennen Veteranen der Serie die bekannte Begleiterin Liara, die auf einem eisigen Planeten ein Ausrüstungs-Fragment mit dem N7-Logo im Schnee findet. Wie auch immer die Handlung des neuen Teils also aussieht, ihr werdet wohl alte Bekannte aus der Trilogie wiedersehen.