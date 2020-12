Crimson Desert: 5-Min-Trailer zeigt erstmals Gameplay-Szenen

Erstmals über Crimson Desert berichtet haben wir vor etwa einem Jahr. Während der Ankündigungstrailer nur aus CGI-Material besteht, werden euch im jüngsten, über fünf Minuten langen Video erstmals auch Gameplay-Szenen aus dem kommenden Titel präsentiert.

Die Aufnahmen – bestehend aus Ingame- und Gameplay-Aufzeichnungen – umfassen zum Beispiel Landschaften, Orte oder auch Charaktere. Nicht zu kurz kommen Kämpfe gegen kleine und große Gegner(-gruppen), in denen ihr mit Schwert und Schild oder mit Pfeil und Bogen ins Feld zieht. Zu sehen sind außerdem Rätsel und Fluchtpassagen, in denen ihr euch schnell entscheiden müsst. Und klar, auch Drachen spielen eine Rolle.

Beschrieben wird Crimson Desert vom Entwicklerstudio Pearl Abyss als Open-World-Actionadventure, bei dem „die Aspekte von einem narrativen Single-Player und die Funktionen eines Online-Multiplayers miteinander verbunden“ werden sollen. Zu den Möglichkeiten im Kampf heißt es:

Pistolen neben Schwertern, Kanonen an der Seite von Äxten, und selbst Handrohre, die leichten portablen Kanonen, kommen im Kampf zum Einsatz. Darüber hinaus hat das Aufkommen der mysteriösen Kunst der Alchemie einigen Begabten erlaubt, diese tödlichen Waffen mit zusätzlichen Fähigkeiten auszustatten. Es reicht wohl zu sagen, dass es euch in der Welt von Crimson Desert nie an Waffen mangeln wird. Mit einer großen Auswahl an Waffen und unzähligen Möglichkeiten diese zu modifizieren, ist es an euch zu wählen, welche ihr tragen und wie ihr sie führen wollt, denn dies macht euch zu dem Krieger, der ihr werden wollt.