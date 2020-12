Cyberpunk 2077: 8 Mio. Vorbestellungen // Aktuelle Nvidia- & AMD-Treiber

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dass das von uns mit der Note 10 bewertete Cyberpunk 2077 ein großer (finanzieller) Erfolg werden wird, deutete sich bereits in den letzten Wochen an, in denen das Spiel bei den Steam-Verkaufscharts stets mindestens unter den Top 3 zu finden war. Auch der auf der Valve-Plattform erzielte Bestwert von mehr als einer Million gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern spricht eine deutliche Sprache, ebenso wie der Twitch-Rekord für eine Million gleichzeitige Zuschauer bei einem Singleplayerspiel.

Auf dem Investor-Relations-Twitterprofil der CD-Projekt-Gruppe wurden kürzlich mehrere Daten veröffentlicht, die sowohl die Vorbestellungen als auch zum Beispiel den Vergleich zwischen PC- und Konsolenfassungen thematisieren.

Demnach wurden von Cyberpunk 2077 etwa acht Millionen Exemplare vorbestellt. Während sich 74 Prozent dieses Wertes auf den digitalen Vertrieb beziehen – unter anderem via Steam, GOG und die Verkaufsplattformen der Konsolenhersteller –, stellen die restlichen 24 Prozent die Vorbestellungen physischer Ausgaben dar. Auf das „Spielgerät“ bezogen, entschieden sich 59 Prozent der frühen Käufer für die PC-Ausgabe und somit 41 Prozent für die Konsolen-Version des Open-World-RPGs (eine genauere Aufteilung gab CD Projekt Red bislang nicht preis). Eine weitere Information betrifft die bisherigen Einnahmen, zu denen es kurz und knapp heißt, dass „Cyberpunk 2077 bereits vor über zwei Wochen 50 Millionen US-Dollar Umsatz auf Steam überschritten hat“.

Zum Spiel selbst gibt es ebenfalls Neuigkeiten: Mit der Überschrift „Dringende Treiber-Aktualisierung“ weist das Entwicklerstudio auf aktuelle Versionen von Nvidia- und AMD-Treibern hin, durch die nicht weniger als „die beste Erfahrung mit Cyberpunk 2077“ ermöglicht werden soll. Die Software trägt die Versionsnummer 460.79 (Nvidia) respektive 20.12.1 (AMD).

Nach all den Zahlen abschließend noch etwas zum Schmunzeln: Das nachfolgende Video mit dem Titel „World of Cyberpunk“ stellt eine Nachbildung des E3-2018-Trailers in der Grafik von World of Warcraft dar.