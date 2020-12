Xbox: Cloud Gaming kommt 2021 für PC und iOS

Xbox X

Der Xbox Game Pass bringt euch nicht nur eine Menge Spiele, sondern erlaubt euch bereits das Cloud Gaming auf Android-Geräten, der Xbox One und der Xbox Series S|X. Wie Microsoft heute bekannt gab, könnt ihr ab Frühjahr 2021 auch auf iOS-Geräten und mit einem Windows 10 PC auf die Gloud Gaming-Bibliothek zugreifen. Am PC wird das über die Xbox App oder den Browser funktionieren, auf iOS über einen mobilen Webbrowser. Es ist sogar möglich, angepasste Spiele per Touch-Steuerung zu spielen, etwa Minecraft Dungeons auf einem iPhone oder Destiny 2 - Beyond Light auf einem Surface Pro. Außerdem sollen weitere Märkte mit Cloud Gaming versorgt werden, darunter Australien, Brasilien, Japan und Mexiko, wo vor kurzem bereits die Preview für das Project xCloud gestartet wurde.