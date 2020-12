Cyberpunk 2077: PC/hoch vor PC/mittel vor PS5/Xbox S.X, PS4/XOne hässlich

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Bild: Xbox One inkl. Patch

Das folgende Update haben wir unserem Testbericht zu Cyberpunk 2077 entnommen, außerdem planen wir in naher Zukunft ein ausführliches Video zum Thema.

Nachdem wir bis gestern Cyberpunk 2077 nur auf PC testen konnten, haben uns heute die Konsolenfassungen erreicht. Und wie läuft Cyberpunk 2077 nun auf Konsolen? Bislang konnten wir nur die "Current Gen"-Fassungen auf PS5 und Xbox Series X ausprobieren (via Abwärtskompatibilität) sowie auf Xbox One und PS4.

Positiv auf beiden Nextgen-Konsolen: Cyberpunk 2077 läuft hier (wohlgemerkt, ohne dafür optimierte Version und ohne Raytracing) unseren ersten Tests nach in 4K (aller Wahrscheinlichkeit nach hochskaliert) konstant bei 60 Frames pro Sekunde. Wir vermuten, dass auf PS4 Pro und Xbox One X hochskaliertes 4K in 30fps läuft.

Negativ bei Cyberpunk 2077 auf Nextgen: Im Vergleich zu einem PC ohne Raytracing und bei mittleren Einstellungen sehen die Konsolenversionen schlechter aus. In Innenräumen können PS5 und Xbox Series X noch mit PC/Mittel gleichziehen. Sobald es aber nach draußen geht, stören uns viel stärkere Popups, zudem sehen Autos, Laternenmasten, Anzeigentafeln und andere Objekte in der Ferne viel pixeliger aus als auf PC.

Deutlich vor dem PC liegen PS5/Xbox Series X, wenn man auf PC näher an die minimalen Einstellungen herangeht.

Fast schon gruselig wird die Grafik auf Xbox One und PS4: Hier werden nur 1080p mit 30 fps dargestellt, gerade im Freien wirken die (Auto-) Modelle klobig und undetailliert. Auf Xbox One wurden die 30 fps nicht konstant gehalten. Wer von 4K mit Raytracing kommt, glaubt fast, ein ganz anderes Spiel vor sich zu haben.

Die Grafikqualität-Rangstufe für Cyberpunk 2077 ist also:

High-End-PC inklusive Raytracing Mittelklasse-PC ohne Raytracing PS5/Xbox Series X (Abwärtskompatibilitätsmodus) Mindestanforderungs-PC PS4 und Xbox One

Im Frühjahr werden die Nextgen-Patches für PS5 und Xbox Series X/S erwartet, dann werden wir das Ganze noch mal überprüfen.