PM: DualSense-Controller-Features von Hitman 3 sowie mehr Gameplay-Infos enthüllt (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es dauert keine 47 Tage mehr, bis Hitman 3 in den Regalen steht, und ich freue mich, dass ich euch jetzt darüber berichten darf, was gerade so bei IO Interactive los ist, damit ihr dieses tolle neue Spiel pünktlich am 20. Januar nächstes Jahr auf PS4 und PS5 spielen könnt.

In unserem brandneuen Trailer „Erster Blick auf Hitman 3“ könnt ihr euch neue Gameplay-Szenen in der prachtvollen Glacier-Engine ansehen und die lebendige Welt der Attentate in voller Bewegung erleben.

In Hitman 3 erhaltet ihr die volle Kontrolle über die tödlichen Fertigkeiten von Agent 47. Euch steht nicht nur sein rasiermesserscharfer Verstand zur Seite, sondern ihr erhaltet auch Zugriff auf ein ganzes Arsenal an Waffen und Werkzeugen, mit dem wirklich kein Attentat unmöglich ist. Auf eurer actionreichen Reise über den Globus erhaltet ihr neue Werkzeuge, Waffen und Gegenstände, mit denen ihr euch eine individuelle Vorgehensweise für jede Mission zurechtlegen könnt. Geht ihr lieber vorsichtig vor, lasst ihr eurer Kreativität freien Lauf oder sorgt ihr für blankes Chaos?

Egal, wie ihr euch entscheidet, am Ende der Mission sagt euch das Spiel, wie ihr euch geschlagen und welchen Spielstil ihr bevorzugt habt. Wenn ihr die begehrte Trophäe „Lautloser Killer“ nicht ergattert, reicht es vielleicht zum Auftragskiller oder vielleicht sogar zum Mixologen. Es gibt keine falsche Art, Hitman 3 zu spielen– nur deine Art.

Auf der PlayStation 5 unterstützt Hitman 3 4K-Auflösung, 60 Bilder pro Sekunde, HDR und schnellere Ladezeiten. Und dank unseres kostenlosen Next-Gen-Upgrade-Programms können Besitzer der PS4-Version (Disc oder digital) auf die PS5-Version upgraden– ohne zusätzliche Kosten. Wenn ihr euch aber für eine PS4-Version mit Disc entscheidet, solltet ihr natürlich auch eine PS5 mit Disc-Laufwerk haben, um dieses Angebot nutzen zu können.

Sehen wir uns mal im Detail an, wie die Unterstützung des DualSense-Wireless-Controllers in Hitman 3 aussieht.

Alle Waffen im Spiel unterstützen die adaptiven Trigger und bei jedem abgefeuerten Schuss werdet ihr ein authentisches Gefühl verspüren. Automatische Waffen simulieren außerdem den Rückstoß bei jeder Kugel und wir implementieren ein einzigartiges haptisches Feedback, das mit dem unverkennbaren Sound-Profil jeder Waffe verbunden ist. Im Grunde genommen bilden wir so nach, wie sich das Abfeuern der jeweiligen Waffen anfühlt, anstatt nur den Klang realistisch wiederzugeben.

Ein spezifisches (und echt cooles!) Beispiel für die adaptiven Trigger ist die Aktivierung des Fokus-Effekts, durch den die Welt um euch herum verlangsamt wird, wenn ihr durch das Zielfernrohr eines Scharfschützengewehrs blickt. Wenn ihr die R2-Taste leicht drückt, kommt ihr irgendwann an einen Widerstandspunkt. An diesem Punkt müsst ihr bleiben, um den Fokus zu aktivieren. Wenn ihr abdrücken wollt, müsst ihr den Widerstandspunkt überwinden und spürt dann das „Klicken“ des Triggers beim Abfeuern der Waffe. Und Zack. Kopfschuss.

Das ist noch nicht alles! Hitman 3 erhält vollständige PS VR-Unterstützung. Ja, das bedeutet, dass ihr die Außenseiten des größten Gebäudes der Welt (von Hitman) auch in PS VR erkunden könnt! Wenn ihr außerdem die vorherigen Spiele aus der Trilogie auf PS4 besitzt, könnt ihr die Schauplätze aus diesen Spielen ebenfalls in Hitman 3 unsicher machen. Somit stehen euch mehr als 20 Hitman-Levels aus der „Welt der Attentate“-Trilogie in PS VR zur Verfügung.

Ihr könnt Hitman 3 in PS VR entweder nativ auf eurer PS4 oder mit Abwärtskompatibilität auf der PS5 spielen. Damit auch wirklich alle PS VR-Besitzer in den Genuss des Spiels in VR kommen, gibt es zu allen Hitman 3-Versionen für PS5 die digitale PS4-Version kostenlos dazu– egal, ob ihr euch für die Disc- oder die Digitalversion entscheidet.

Es ist immer wieder spannend für uns, neue Informationen zu enthüllen und mehr von dem Spiel zeigen zu können, auf das wir so extrem stolz sind. Wir können es kaum erwarten, dass ihr das Spiel am 20.Januar endlich selbst spielen könnt.

Also, bis 2021 dann!