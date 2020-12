Xbox: Launch-Rückblick und neue Games // weitere Neuigkeiten heute Nacht bei den Game Awards

Xbox X

Wie Microsoft heute mitgeteilt hat, soll es heute Nacht Neugikeiten zur Xbox-Familie bei den Game Awards geben. Außerdem wurde auf den Launch im November zurückgeblickt und ein Ausblick auf 2021 vorgenommen, darunter Neuigkeiten zum Cloud Gaming.

Microsoft hat außerdem auf den Konsolenlaunch, weitere Konsolen sollen so schnell wie möglich verfügbar sein, zurückgeblickt. In Milliarden von Spielstunden haben Spieler weltweit im November über 3.800 verschiedene Spiele gespielt. Zudem hat sich im Vergleich zum November 2019 das Engagement für den Xbox Game Pass mehr als verdoppelt. Folgende Zahlen wurden zudem bekannt gegeben:

Über 1,6 Millionen Spiele wurden von Besitzern der Xbox Series X|S mittels Smart Delivery automatisch upgegradet.

Über 40 Prozent der Spieler, die zum ersten Mal auf Xbox spielen, tun dies auf der Xbox Series S.

Unter den 40 Launch Regionen gab es Nachfrage-Rekorde in Deutschland, Frankreich und im UK.

Der Xbox Game Pass wurde mehr genutzt als je zuvor, zu den meistgespielten Titeln zählen Destiny 2 - Beyond Light, Rainbox Six - Siege, Tetris Effect Connected und, dank der Integration von EA Play im Xbox Game Pass Ultimate, Star Wars - Jedi Fallen Order.

Auch neue Spiele sind für 2021 geplant, etwa die Rückkehr des Master Chief in Halo Infinite und Psychonauts 2. Außerdem soll es 30 Updates zu beliebten, teils recht neuen, Franchises wie Forza, Sea of Thieves und Grounded geben. Das Bethesda-Team schließt sich im kommenden Jahr mit Franchieses wie The Elder Scrolls, Fallout und Doom offiziell der Xbox-Familie an. Dadurch wächst die Zahl der Studios von 15 auf 23. Außerdem gibt es einen kleinen Vorgeschmack, auf einen Teil der 2021 erscheinenden Spiele.

Folgende Spiele sollen 2021 auf Xbox erscheinen:

CrossfireX

12 Minutes (console launch exclusive)

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Far Cry 6

Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine

Chorus

Ruined King: A League of Legends Story

SCARLET NEXUS

BALAN WONDERWORLD

Resident Evil Village

The Artful Escape

Echo Generation

Songs of Iron

Tunic

Sable

Bright Memory Infinite

Way to the Woods

Outriders

Folgende angekündite Titel werden zum Launch im Xbox Game Pass erscheinen: