PM: Xbox 2021: Cloud Gaming-Pläne, Launch-Rückblick und neue Games (Microsoft Xbox Wire)

Zusammen mit Dir hat Xbox in diesem Jahr eine neue Generation von Spielen an den Start gebracht und nun es gibt eine Menge darüber zu erzählen, was Dich 2021 erwartet. Wenn uns das vergangene Jahr etwas über die Zukunft gelehrt hat, dann, dass die Freude am Spielen uns mit Familie, Freunden und neu hinzukommenden Xbox-Mitgliedern verbinden kann – das ist etwas, das man schätzen und teilen sollte.

Die Resonanz auf die Einführung von Xbox-Series X|S ist überwältigend. Es wird Zeit, dass jeder, der Spiele auf Xbox Series X und Xbox Series S erleben möchte, dies auch tun kann. Und Xbox arbeitet direkt mit den Einzelhandelspartnern zusammen, um die Bestände so schnell wie möglich wieder aufzufüllen.

Wenn es darum geht, den Erfolg zu Beginn einer neuen Generation von Spielen zu definieren, dann schaut man sich am besten an, wie viele Spieler sich mit ihren Freunden verbinden und Spiele gemeinsam entdecken und lieben lernen. Es sind die Milliarden Stunden und über 3.800 verschiedenen Spiele, die Gamer im letzten Monat gespielt haben und die Grundlage für den Erfolg von Xbox bilden.

Du und all die anderen Spieler holen zudem das Beste aus dem Xbox Game Pass heraus – im Vergleich zum Vorjahr hat sich im November das monatliche Engagement für den Xbox Game Pass mehr als verdoppelt. Und es kommt noch mehr:

Und wie geht es jetzt 2021 weiter?

Für Xbox ist es oberste Priorität, Spiele und Entwickler auf möglichst einfache Weise mit den 3 Milliarden Spielern der Welt zu verbinden. Das tun wir, indem wir die Xbox-Erfahrung auf einer Vielzahl verschiedener Endgeräte anbieten – direkt nachdem Du Dich einloggst. Schlussendlich ist es egal, ob Du das auf Deiner Xbox Series X|S, Xbox One, Deinem Android-Gerät oder – beginnend ab Frühjahr 2021 – auf Deinem Windows 10 PC und iOS-Gerät über die Cloud tust.

Im Frühjahr 2021 unternimmt Xbox den nächsten Schritt auf der Reise, mehr Spieler auf der ganzen Welt zu erreichen. Cloud Gaming ist dann verfügbar als Teil des Xbox Game Pass Ultimate auf Windows 10 PC über die Xbox App und den Browser sowie auf iOS-Geräten über einen mobilen Webbrowser. Damit sind es direkt eine Milliarde Geräte mehr, über die Spieler in die Welt von Xbox eintauchen können. So zockst Du Minecraft Dungeons über die Touch-Steuerung auf einem iPhone oder auch Destiny 2: Beyond Light auf einen Surface Pro.

Wo Du auch spielst, Du setzt Dein Spiel einfach und unkompliziert direkt fort und verbindest Dich mit Deinen Freunden.

Außerdem wird Cloud Gaming im Xbox Game Pass Ultimate künftig seinen Weg auf weitere Märkte finden, darunter Australien, Brasilien, Japan und Mexiko, wo vor kurzem die Preview für das Project xCloud gestartet wurde.

Egal, in welchem Jahr – am Ende geht es um die Spiele. Im Jahr 2021 werden Entwickler auf der ganzen Welt noch tiefer in die Möglichkeiten von Xbox Series X|S eintauchen und den Spielern eine Menge aufregende Neuerungen bescheren.

Über die Xbox Game Studios erleben Spieler im Jahr 2021 die Rückkehr des Master Chief in Halo Infinite, eine neue irrsinnige Odyssee in Psychonauts 2 und noch vieles mehr. Deine Lieblingsspiele wachsen auch weiterhin mit Dir. Im nächsten halben Jahr erwarten Dich 30 Updates zu beliebten Franchises wie Forza, Sea of Thieves, Grounded und vielen mehr.

Nächstes Jahr heißt Xbox das Bethesda-Team – die Schöpfer von gefeierten Spiele-Franchises wie The Elder Scrolls, Fallout und Doom – offiziell in der Xbox-Familie willkommen. So wird Xbox im Jahr 2021 von 15 auf 23 kreative Studioteams anwachsen, die alle entschlossen auf eine gemeinsame Zukunft aufregender neuer Spieler zusteuern.

Dies wird die bisher aufregendste Generation für Entwickler und Spieler gleichermaßen. Auch wenn noch viel mehr auf Dich wartet. Wir verabschieden Dich mit einem kleinen Vorgeschmack auf die neuen Spiele, die 2021 auf Xbox erscheinen – einschließlich der Spiele, die Du auch im Xbox Game Pass spielst:

Angekündigte Titel, die auf Xbox erscheinen:

Angekündigte Titel, die zum Launch im Xbox Game Pass erscheinen:

Zum Abschluss dieses Jahres gilt unser Dank Dir und der Community. Bleib dran und sei bereit für die nächsten Überraschungen, die schon morgen bei den Game Awards folgen.

Für Details zu kommenden Spielen und die aktuellen News aus dem Xbox Kosmos schau regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei.