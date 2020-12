PM: Die PlayStation Store Top Downloads von November (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen in der Next Gen! Und mit einer neuen Konsolengeneration kommen auch neue Spiele – lasst uns einen Blick auf die meistverkauften Spiele im PS Store.

Herzlichen Glückwunsch an Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – es ist das am meisten heruntergeladene PS5-Spiel in seinem Erscheinungsmonat in Amerika/Kanada. Call of Duty: Black Ops Cold War hingegen ist in Europa besonders beliebt, außerdem haben Demon’s Souls, Assassin’s Creed Valhalla, und NBA 2K21 starke Debuts hingelegt.

Schaut euch die volle Liste hier an und macht doch unten in den Kommentaren einen Vorschlag, wie es wohl im Dezember aussehen könnte!