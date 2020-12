PM: Inside Halo Infinite: Wirf einen Blick in die Entwicklung des neuen Titels! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Halo Infinite bringt das Halo-Universum auf Xbox Series X|S in die nächste Konsolengeneration und nähert sich mit großen Schritten seiner Fertigstellung. Um Dir die Wartezeit bis Herbst 2021 zu versüßen, hat Creative Director Joseph Staten kürzlich mit dem Entwickler-Team gesprochen und einige exklusive Einblicke in den aktuellen Entwicklungsstand geteilt. Bereits im Juli veröffentlichte 343 einen Work in Progress-Stand des aktuellen Gameplays und sammelt seitdem fleißig Feedback aus der Community, um die Entwicklung des Next Gen-Titels voranzutreiben. Erfahre, auf welche Anpassungen Du Dich freuen solltest und entdecke spannende neue Details zu den ersten Multiplayer-Maps, der verbesserten Grafik und vielem mehr! Das vollständige englische Interview findest Du hier.

Während sich der erste Gameplay-Trailer von Juli 2020 einen ersten Eindruck des Gameplays vermittelte, dreht sich in diesem Update alles um die visuellen Qualitäten, die die neue Welt von Halo für Spieler bereithält. Das Grafik-Team arbeitet leidenschaftlich an der Lebendigkeit und dem einzigartigen Design der neuen Ring-Welten. Eine der wichtigsten Aufgaben: das puristische Design von Klassikern wie Halo 1 und Halo 2 in die nächste Generation zu übertragen und gleichzeitig die volle Leistung von Xbox Series X|S für detailreiche und lebendige visuelle Effekte zu nutzen. So wird Halo Infinite nicht nur neue Fans in seinen Bann ziehen, sondern auch die Herzen eingefleischter Fans vor Nostalgie höherschlagen lassen.

Ein weiteres Highlight bilden die Multiplayer-Maps, die mit ihrem traditionellen Aufbau einen bewussten Kontrast zu der offenen und weitläufigen Welt von Halo Infinite bilden. Trotz dieser Unterschiede teilen sich beide Gebiete anspruchsvolle Rendering-Routinen, Schattierungsmodelle und Effekte. Während die offene Welt mit ihrem lebenden Ökosystem und dynamischen Tageszeiten überwältigt, konzentriert sich das Team bei den Multiplayer-Maps auf raffiniert gelayoutete Räume und eine atmosphärische Beleuchtung.

Und auch das Live-Team, das als übergeordnetes Team die unterschiedlichen Aspekte von Halo Infinite zu einem stimmigen und überwältigenden Gesamtbild zusammenfügt, teilt seine Eindrücke im Interview. Egal, ob Multiplayer-Gefechte, abwechslungsreiche Spielmodi, forderndes Teamplay oder die mitreißende Kampagne – das Live-Team führt alle Fäden zusammen und sorgt so für ein fesselndes Spielerlebnis. Das Team arbeitet mit Analysten zusammen, die ständig Daten auswerten, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Darüber hinaus besteht ein enger Kontakt mit dem Community-Team, das fleißig Wünsche aus der Community sammelt und an die Entwickler weiterträgt. So können sich Spieler auf ein lebendiges Halo Infinite freuen, das sich in jeder Saison gemeinsam mit der Community weiterentwickelt und neue Inhalte liefert.

Neben dem Free to Play-Multiplayer sind dabei die extrem individuell anpassbaren Rüstungen, Waffen, Fahrzeuge und sogar Umgebungsobjekte ein echtes Highlight! Während die Vorgänger primäre und sekundäre Farb-Anpassungen unterstützten, haben Spieler in Halo infinite mit dem neuen Coating-System die Möglichkeit, Farben, Muster, Materialien und Strukturen der jeweiligen Objekte anzupassen. Diese neue Technik eröffnet nicht nur jede Menge Freiheiten, sondern garantiert auch, dass im späteren Spielverlauf immer wieder neue Looks von den Entwicklern hinzugefügt werden können.

