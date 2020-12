Prince of Persia - The Sands of Time: Remake verschiebt sich

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Das Remake von Prince of Persia - The Sands of Time hat einen neuen Erscheinungstermin spendiert bekommen. In einer Mitteilung auf dem offiziellen Twitter-Account heißt es dazu:

Wir freuen uns, dieses Spiel in deine Hände zu legen, während wir die Geschichte des Prinzen und von Farah in einem neu interpretierten Persien des 11. Jahrhunderts nacherzählen. 2020 war aber ein Jahr wie kein anderes. Deshalb wollen wir euch heute wissen lassen, dass wir uns zusätzliche Zeit nehmen, um an dem Spiel zu arbeiten... Wir glauben, dass dies der richtige Weg ist, um dafür zu sorgen, dass wir euch ein Spiel liefern, das Spaß macht.

Der neue Termin ist nun der 18. März 2021. Das Spiel ist angekündigt für die Playstation 4, die XBox One und den PC, wird aber auch auf den aktuellen Konsolen spielbar sein.

Ob das Team mit der Verschiebung der Kritik an der Grafik des Remakes Rechnung trägt und diese überarbeitet, ist nicht bekannt.