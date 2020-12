Halo Infinite erscheint im Herbst 2021

PC XOne Xbox X

In unserer ersten News zu Halo Infinite im Juni 2017 berichteten wir von der Einschätzung der Entwickler, dass der neueste Teil der Halo-Reihe noch "ein ganze Weile" auf sich warten lassen würde. Diese Erwartung sollte sich als richtig erweisen, da die Veröffentlichung des als Launchtitel für die Xbox Series S/X gedachten Spiels im Sommer dieses Jahres kurzfristig verschoben worden ist. Ein Grund dafür ist die verhaltene Reaktion vieler Fans auf den ersten offiziellen Gameplay-Reveal-Trailer. Wie auch Jörg Langer empfanden die Spieler es seinerzeit als altes Halo in neuen Schläuchen, besonders die Qualität der Grafik stand in der Kritik, da sie wenig Next-Gen-Flair versprühte. Symbolisch dafür war ein Standbild eines von der Internetgemeinde Craig genannten Brute, dessen lebloses Gesicht ihr im Teaserbild sehen könnt.

Im hauseigenen Blog des Entwicklers 343 Industries verkündete Joseph Staten, neuer Creative Director seit dem Weggang seines Vorgängers Chris Lee, dass der Release für Halo Infinite nun für den Herbst 2021 geplant ist. Seiner Aussage nach hat sich das Entwicklerteam die Kritik der Fans zu Herzen genommen und arbeitet seit Sommer an der Verbesserung des Titels. Nach einer Pause über die Feiertage soll die Fertigstellung im nächsten Jahr in einem "gesunden Tempo" fortgesetzt und vollendet werden.