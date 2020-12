PM: Die PlayStation.Blog Game of the Year Abstimmungen sind jetzt live (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

The PlayStation.Blog Game of the Year Abstimmung startet und freut sich auf eure Votes! Wir haben 17 verschiedene Kategorien in diesem Jahr, inklusive wiederkehrender Favoriten und einigen Neulingen zur PlayStation 5. Eine kurze Info: , Cyberpunk 2077 wird nächstes Jahr in den Game of the Year Awards wählbar sein.

Die Umfrage bleibt bis 09:00 Uhr am 14. Dezember 2020 offen. Nach dem Abschluss werden wir die Ergebnisse tabellieren und später alle Gewinner bekannt geben. Ist euer Lieblingsspiel nicht nominiert? In jeder Kategorie gibt es auch Felder zum Eintragen.

Und jetzt, ohne weitere Umschweife, auf geht’s zur Umfragen. Gebt eure Stimme für Best Graphical Showcase, Best New Character, Gaming Moment of the Year, PS4 Game of the Year, PS5 Game of the Year und viele mehr ab. Verratet uns in den Kommentaren gern, für wen und was ihr gestimmt habt und wieso – vielleicht helft ihr anderen da draußen bei ihrer Entscheidung.

Viel Glück an alle Nominierten!