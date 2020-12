PM: Marshawn Lynch gibt sich in Predator: Hunting Grounds als Dante „Beast Mode“ Jefferson die Ehre (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir bei IllFonic möchten euch ganz herzlich fröhliche Weihnachten wünschen. Zur Feier unseres geschäftigen Jahres – mit einem anstrengenden Launch mitten in der Quarantäne, 15 DLC-Paketen/Spiele-Updates für Predator: Hunting Grounds, einem neuen Spielmodus, einer neuen Karte und unzähligen Spielerweiterungen – haben wir uns das BEASTE für die Weihnachtsfeiertage aufgehoben …

Ihr habt richtig gehört. Heute, am 8.Dezember, bekommt ihr mit unserem neuesten DLC-Paket einen brandneuen Charakter im Predator-Universum. Begrüßt mit uns zusammen Dante „Beast Mode“ Jefferson– mit der Originalstimme und dem Aussehen der Football-Legende Marshawn Lynch.

Dante „Beast Mode“ Jefferson wurde bereits früh in seiner militärischen Laufbahn für eine Spezialeinheit rekrutiert. Seinen Ruf verdiente er sich durch sein gnadenloses und wildes Vorgehen in Kampfeinsätzen. Mit seinem explosiven Arsenal führte Dante sein Team bei Einsätzen auf der ganzen Welt an– mit einzigartigem Erfolg. Während einer geheimen Mission im Dschungel Thailands zog sein Team die Aufmerksamkeit eines Predator auf sich. Er musste zusehen, wie seine Kameraden einer nach dem anderen verschleppt und abgeschlachtet wurden. Dante sah sich gezwungen, alleine Jagd auf den Mörder zu machen, und konnte den Predator mit einer gut platzierten B34S-T-Rakete ins Jenseits befördern. Nachdem Dante einen Funkspruch absetzen konnte, wurde er gerettet und zu einer geheimen Einrichtung gebracht, wo er auf Dutch traf, der ihm das Angebot unterbreitete, seinem Team beizutreten… Dante nahm an.

Ihr wollt mehr über die B34S-T-Rakete wissen? Dantes modifizierter Raketenwerfer B34S-T (BEAST) spiegelt die rohe Gewalt und Brutalität seines Besitzers wider. Dieser panzerbrechende Raketenwerfer erlangte bei den OWLF-Streitkräften schnell große Beliebtheit. Außerdem handelt es sich hierbei um den einzigen Raketenwerfer im Spiel. Diese massive Waffe steht allen Spielern nach unserem nächsten Update im Februar zur Verfügung, aber alle, die sich das neue DLC-Paket „Dante „Beast Mode“ Jefferson“ kaufen, können bereits vorher damit spielen.

Aber das ist nicht das Einzige, was euch diese Weihnachten erwartet. Das OWLF hat uns neue Spielzeuge aus ihrer Forschungs- und Entwicklungsabteilung zur Verfügung gestellt. Für alle Spieler gibt es deshalb im Rahmen des kostenlosen Updates ab Level 40 eine neue OWLF-Klasse und mehrere Waffen. Außerdem können alle Spieler jetzt auch ab Level 85 die Streitaxt freischalten, die im Wikinger-Predator-Update im Oktober enthalten war.

Wir fügen dem Spiel mit dem OWLF-Agenten eine neue Klasse hinzu. Dieser hat nur ein Ziel im Spiel: den Predator im Kampf zu besiegen. Zu diesem Zweck ist der Soldat mit einem Thermalanzug ausgestattet, welcher seine Infrarotsignatur verschleiert. Diese mächtige Klasse muss sich nur selten mit Schlamm bedecken, wenn überhaupt.

Die neuen Waffen:

Weitere Details findet ihr in unseren Patch-Notizen. Unser Tipp für diese Weihnachten: Nutzt die besinnliche Zeit, um euch auf die kommenden Bedrohungen vorzubereiten… Wir freuen uns schon tierisch darauf, euch zu erzählen, was wir alles für 2021 geplant haben.

Wir alle bei IllFonic wünschen euch fröhliche Weihnachten, eine entspannte Zeit und ein frohes neues Jahr auch gleich noch!