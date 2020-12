Forza Horizon 4: Neuer Modus mit Rampen erschienen

Heute ist ein neuer kostenloser Modus für Forza Horizon 4 erschienen. Im sogenannten Super 7-Modus können Spieler aus unterschiedlichen Bausteinen und Dinosaurier-Modellen eigene Stunt-Strecken bauen.

Unter dem am Ende der News eingebundenen Trailer heißt es

Mit dem Horizon Super7 führen wir ein brandneues Spielmodell ein, das die von der Community geschaffenen Herausforderungen feiert. Erstelle individuelle Herausforderungen basierend auf Drift, Tempo, Luft und mehr. Wenn du dich für Super7 entscheidest, werden sieben zufällig ausgewählte Herausforderungen angezeigt, von denen jede eine Überraschung darstellt. Wenn du sieben Herausforderungen hintereinander gewinnen kannst, erhältst du eine exklusive Belohnung. Mit Blueprint Builder, einer Neuerung in der Forza-Geschichte, kannst du deine Herausforderungen verbessern und Stunts, Strukturen und Landschaften in deine Herausforderung einfügen - was immer du möchtest, wo immer du willst.