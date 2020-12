The Long Dark: Hesitant-Prospect-Update bringt neue Region und mehr

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Für das Survival-Spiel The Long Dark (zum User-Artikel) wurde kürzlich mit Hesitant Prospect ein neues, kostenloses Inhalts-Update veröffentlicht. Der Survival-Modus des Titels wird hiermit um eine neue Region ergänzt: der Ash Canyon liegt in einem Tal mit niedergebrannten Wäldern, umgeben von hohen Steinwänden, in dem ihr eine verlassene Mine suchen solltet. Denn dort findet ihr zwei neue hilfreiche Gegenstände. Die Klettereisen verschaffen euch einen sicheren Halt und verhindern Verstauchungen, außerdem lauft ihr mit ihnen auch über dünnes Eis. Ein neuer Rucksack, der "Technical Backpack", erhöht eure Tragekapazität hingegen dauerhaft.

Seid ihr mehr an den Herausforderungen in The Long Dark interessiert, stellt ihr euch dem Darkwalker. In diesem Event werdet ihr von einer geisterhaften Erscheinung verfolgt. Um diese Bedrohung auszuschalten, müsst ihr sie verbannen. Alle Änderungen und Bugfixes findet ihr in den Patch-Notes auf der offiziellen Seite. Am Ende dieser News könnt ihr euch noch den Trailer zum Hesitant-Prospect-Update anschauen.