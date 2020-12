Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt: Re-Release erscheint im Januar

Switch 360 XOne Xbox X PS3 PS4 Android

Ubisoft hatte im September 2020 eine Neuveröffentlichung von Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt - Das Spiel angekündigt, die als Complete Edition erscheinen soll. Nun wurde diese auch mit einem Release-Termin bedacht. Ab dem 14. Januar 2021 dürft ihr die Story des Films in dem klassischen Beat-Em-Up erneut nachspielen. Als Veröffentlichungsplattformen sind PC, PS4, Xbox One, Stadia und Nintendo Switch angekündigt. Auf PS5 und Xbox Series X/S wird das Spiel per Abwärtskompatibilität ebenfalls laufen.

In der Complete Edition von Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt - Das Spiel sind auch die DLCs Knives Chau und Wallace Wells enthalten.