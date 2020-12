Naughty Dog: Writer und Director von The Last of Us wird Co-President

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auf Twitter gratulierte Evan Wells, President von Naughty Dog, Neil Druckmann zur Beförderung zum Co-President des Studios. Druckmann hat die jüngsten Titel des Entwicklers in Santa Monica merklich geprägt: Er wirkte sowohl als Director als auch Autor führend bei Uncharted 4 (im Test, Note 9.5), The Last of Us (im Test, Note 9.0) samt dem DLC Left Behind und dem im Sommer diesen Jahres erschienenen The Last of Us - Part 2 (im Test, Note 9.5) mit.

Ebenfalls auf Twitter gab der neue Co-President an, dass er trotz der neuen Stelle weiter kreativ an den Titeln des Studios mitwirken werde:

[...| und ich werde weiter Regie führen und schreiben, während ich die nächste Welle an Kreativen fördere.

Sollte das Studio weiter so arbeiten wie bisher, würden die neuen Gesichter bei Naughty Dog sich auch auf extremen Stress zum Ende eines Projektes einstellen müssen. Jüngst häufte sich vermehrt Kritik über ausgedehnte Crunch-Perioden bei vielen großen Studios in der Branche. Im März diesen Jahres prangerten anonyme Quellen aus den Reihen der Angestellten an, dass der Crunch vor Release bei Naughty Dog sogar monatelang andauere.