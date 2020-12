PM: Power Your Dreams: Wie Xbox die Träume der Spieler Wirklichkeit werden lässt (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vor ziemlich genau einem Jahr stellten wir zum ersten Mal Xbox Series X vor und damit auch unseren Leitsatz Power Your Dreams. Seitdem haben wir gemeinsam mit Dir die nächste Generation Generation des Gaming geformt und seit kurzem erlebst Du die Power dieser leistungsstarken neuen hautnah.

Wir haben uns nicht umsonst Power Your Dreams als Slogan erwählt, denn wir wollten mit Xbox Series X eine Konsole schaffen, die die Träume von Gamern wirklich erfüllt. Jetzt fragen wir uns, ob wir dieses Ziel auch erreichen konnten. Mit einigen Mitgliedern der Xbox Community und unfassbar talentierten Content Creators haben wir uns auf die Suche nach einer Antwort auf diese Frage gemacht.

Mithilfe modernster Technik zur Erfassung menschlicher Träume haben Schlaf-Wissenschaftler Experimente zu luzidem Träumen entwickelt und unter diesen Voraussetzungen die Träume von Spielerinnen und Spielern, die zuvor auf Xbox Series X gespielt haben, analysiert. Im Anschluss gaben wir die Ergebnisse in die Hände bekannter Künstler und Creator und ließen sie die Träume der Spieler zum Leben erwecken. So wurde unsere neue, erstaunliche Sammlung kreativer Kunst mit dem Namen Made of Dreams geschaffen. Mit dieser Sammlung zeigen wir, dass Xbox Series X nicht nur dem Slogan Power Your Dreams gerecht wird, sondern dass die neue Konsole aus dem Stoff gemacht wurde, aus dem Träume sind – wortwörtlich.

Der Kurzfilm Lucid Odyssey wurde von niemand geringerem als Oscar-Preisträger Taika Waititi geschaffen, der sich als Regisseur unter anderem für Jojo Rabbit, Thor Ragnarok und Thor: Love and Thunder verantwortlich zeigt. Er verbindet die Welten von Kunst, Wissenschaft sowie Gaming und erweckt so die Träume von Krystal Holmes, alias MoonLiteWolf, zum Leben – nach ihren Erlebnissen mit Xbox Series X. Dieses fantastische Abenteuer fängt den Geist des Projektes ein, taucht in MoonLiteWolfs fantasievolle und lebendige Träume ein und eröffnet einen ganz neuen Blick auf eine der beliebtesten Spielfiguren im Xbox-Universum.

MoonLiteWolf selbst leiht dem Film ihre Stimme und führt die Zuschauer mit Aufnahmen durch die Erzählung, die während der Traum-Studie gemacht wurden.

Im Traum von Odell Beckham Jr. dreht sich alles um Controller und Sneaker. Nachdem ODJ mit Xbox eine Welt voller schimmernder Sterne in den Tiefen des Weltraums erkundet hatte, erwartete ihn ein besonderer Traum. Inspiriert von diesem schuf Odell gemeinsam mit Nike ein einzigartiges Controller-Design sowie ein besonderes Paar Nike Air Force 1.

Künstler und Regisseur Quentin Deronzier wagte einen surrealen Blick auf die Träume von Stallion83, in denen er strahlende und lebendige Licht-Landschaften erkundete. Das Ergebnis ist eine Reihe digital gezeichneter Arbeiten, die die Lebendigkeit und Farbenpracht dieser Träume perfekt widerspiegeln.

Digital-Künstlerin Johanna Jaskowska schuf – inspiriert von Emericagirl24’s Träumen – eine Reihe von einzigartigen VR-Filtern, mit denen sich Spieler in einem völlig neuen und unkonventionellen Look erleben. Der Blick durch diese unkonventionellen Filter ist bisher einzigartig in der Gaming-Industrie.

Wenn jeder spielt, gewinnen wir alle! Dieses Motto ist nicht ohne Grund ein Kernleitsatz von Team Xbox. Deshalb haben wir uns im Tonstudio mit Big Orange zusammengetan, der ein immersives und barrierefreies 3D Audio-Abenteuer schuf – inspiriert von den Träumen von BlindGamerSteve, nachdem dieser auf Xbox Series X den 3D Spatial Sound von Destiny 2: Beyond Light erlebt hat.

Steve selbst leiht dem Ergebnis seine Stimme und begleitet die Arbeit mit Erklärungen und Original-Sounds, die während der Traumstudie aufgenommen wurden.

Wir sind zutiefst beeindruckt von den wunderbaren Ergebnissen dieser Reise und danken allen Künstlern und Spielern von ganzem Herzen für die Teilnahme an diesem Projekt. Wir freuen uns sehr darüber, diese einzigartigen Arbeiten mit Spielern und Xbox Fans auf der ganzen Welt zu teilen. Und wir werden weiterhin die Grenzen des Möglichen erforschen.

Entdecke noch mehr immersive und atemberaubende Spielwelten sowie die aktuellsten News aus dem Xbox-Kosmos hier auf Xbox Wire DACH.