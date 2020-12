WRC 9: Neues kostenloses Update veröffentlicht

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

WRC 9 - The Official Game ab 43,99 € bei Amazon.de kaufen.

Für das Rennspiel WRC 9 - The Official Game (zur Preview+) wurde kürzlich ein weiteres kostenloses Update für Playstation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Im Spiel könnt ihr nun den GR Yaris Rally Concept von Toyota fahren und gleich auf den sechs neuen "Special Stages" in Portugal ausprobieren. Im sogenannten "Beifahrer-Modus" ist es ab sofort möglich, dass zwei Spieler im selben Wagen sitzen. Außerdem könnt ihr auf das "Pirelli-Tyre-Team"-Design zugreifen.

Das Update wird auch noch für die Next-Gen-Konsolen Playstation 5, XBox Series X und S erscheinen, ein genaues Datum wurde seitens Bigben-Interactive allerdings nicht genannt. Diese News abschließend folgt ein kurzer Trailer, der euch die Update-Inhalte in bewegten Bildern vorstellt.