PM: JUST DANCE® 2021 LÄDT ALLE TÄNZER*INNEN UND FANS AUF TIKTOK ZUR JUST SWEAT CHALLENGE EIN, DIE HEUTE BEGINNT! (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 7. Dezember 2020 – Ubisoft® gab heute den Start der Just Dance Just Sweat Challenge bekannt, die bis zum 19. Dezember exklusiv auf TikTok stattfindet. Elf Tage – elf Herausforderungen: Die Just Sweat Challenge bietet der Community abwechslungsreiche Aufgaben, um zu Hause aktiv zu bleiben und zeitglich das farbenfrohe und unterhaltsame Just Dance-Universum zu entdecken.

Die Challenges werden jeden Tag auf dem lokalen Just Dance TikTok-Kanal enthüllt.

Elf Tage lang haben all jene, die Tanz und Bewegung lieben, die Möglichkeit, auf TikTok an elf unterschiedlichen Herausforderungen teilzunehmen. Alle Herausforderungen können unkompliziert von zu Hause aus direkt auf TikTok ausgeführt werden. Für die Teilnahme ist es nicht notwendig, das Spiel zu besitzen.

Die Just Sweat Challenge bietet allen die Gelegenheit, sich selbst auszudrücken, sich zu bewegen und das eigene Tanztalent zu zeigen. Die Just Sweat Challenge hat jeden Tag unterschiedliche Ausrichtungen, so steht in der Just Sweat Fitness Challenge die Ausdauer im Fokus, während bei der Just Sweat Blind React ein Kennen und Können bekannter Just Dance-Moves gefragt ist. Durch die Mischung von Tanz, Schauspielerei, Rhythmusgefühl und einer großen Auswahl an Musik findet jeder die perfekte Herausforderung für seinen Geschmack. Für die Just Sweat Challenge sind Spaß, Tanz und Kreativität die einzigen Regeln.

Weitere Informationen gibt es auf justdance_de auf TikTok und auf den Social Media-Seiten von Just Dance.

Mehr Informationen zu Just Dance 2021, der Just Dance Controller App oder Just Dance Unlimited gibt es unter justdancegame.com

Folge Just Dance auf Twitter @justdancegame mit dem Hashtag #JustDance2021 oder auf Instagram @justdance_de sowie TikTok @justdance_de mit dem Hashtag #JustSweatChallenge #JustDance2021

Just Dance 2021 im Ubisoft Store unter https://store.ubi.com/de/home