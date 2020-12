MoMoCa #375

Teaser Hier brennt das Chrom, hier hacken die Runner und hauen Straßen-Samurai rein: Jörg und Hagen podcasten für euch aus dem Cyberspace, bereden das Genre Cyberpunk, die Weihnachtsaktion und mehr.

Wovon träumen Androiden an einem verschlafenen Montagmorgen, wenn die GamersGlobaliten schon über die wöchentliche Redaktions-Verschwörung konferieren? Ist der Google-Algorithmus in Wahrheit eine KI, die ein Doppelleben als fernöstliches Virtual Idol führt? Cyberpunk eröffnet reichlich Fragen am Schauplatz, wo Mensch und Technik aufeinandertreffen. Ein kleines, oft übergangenes osteuropäisches Open-World-RPG namens Cyberpunk 2077 bietet nun wieder Anlass für Jörg und Hagen, über solche Fragen und das Cyberpunk-Genre nachzudenken. Als weiterer Denksport kommen noch eure stets so fleißig eingesandten inquisitorischen User-Fragen dazu. Alle Themen im Überblick: