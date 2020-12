PM: Das beste Zubehör für eure PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Auspacken, anschließen, spielen: Alles was ihr zum Start benötigt, ist im Lieferumfang eurer neuen PS5 enthalten und der niedliche 3D-Plattformer Astro’s Playroom ist auch schon auf der internen SSD vorinstalliert. Mit der Zeit werdet ihr aber vielleicht noch weiteres Zubehör gut gebrauchen können, beispielsweise zusätzliche Controller für Koop-Games mit Freunden gemütlich auf dem Sofa, eine Kamera für Streaming, ein Headset oder eine Ladestation, mit der ihr gleich mehrere Controller gleichzeitig aufladet. In der Übersicht findet ihr das zur Zeit erhältliche Originalzubehör und mögliche Alternativen anderer Hersteller.

Ob bei Multiplayer-Spielen oder dem ungestörten Klanggenuss eurer Games, ein gutes Gaming-Headset gehört eigentlich schon zur Grundausstattung. Passend zur PS5 bekommt ihr mit dem klangstarken PULSE 3D-Wireless-Headset richtig was auf die Ohren. Ausgestattet mit effektiver Rauschunterdrückung, gleich zwei kristallklaren Mikrofonen und Optimierung für den spektakulären 3D-Audio-Sound eine richtig gute Wahl.

Natürlich könnt ihr auch ein bereits vorhandenes Headset weiter verwenden, wenn dieses über einen Klinkenstecker-Anschluss oder einen USB-Dongle zur drahtlosen Übertragung verfügt. Wir haben bereits einige sehr gute Modelle bekannter Hersteller, wie zum Beispiel Astro, HyperX, Razer oder Turtle Beach näher vorgestellt, stöbert doch gerne noch mal in unseren Posts Klangräume: 8 Gaming-Headsets für PS4 und PS5 und Fünf starke Gaming-Headsets für eure PS4. Eine Alternative zum PULSE 3D-Wireless wäre möglicherweise das SteelSeries Arctis 7P Wireless, das passt nicht nur optisch perfekt zu eurer PS5, sondern verspricht auch vollständige Kompatibilität mit der Tempest 3D AudioTech der PlayStation 5.

Benötigt ihr nur ein einfaches, kabelgebundenes, Headset zu einem kleinen Preis, aber mit ordentlichem Klang, abnehmbaren Mikrofon und der Möglichkeit zum Transport gefaltet zu werden, dann schaut euch das Head:Set 5 von Snakeybyte an. Das kostet gerade mal 17,99 Euro und belastet so kaum euer Zubehörbudget.

Keine Frage, der DualSense Wireless-Controller ist ein echtes Meisterwerk und ihr erlebt mit Innovationen, wie den haptischen Triggern oder den dynamischen adaptiven Trigger-Tasten, Gaming vollkommen neu. Ein zweiter – oder auch dritter oder vierter – Controller sollte bei euch ganz oben auf der Wunschliste stehen, wenn ihr gerne mit Freunden oder Familie gemeinsam vor dem Fernseher zocken möchtet.

Wenn ihr auf der Suche nach einem DualShock4-kompatiblen Controller seid, mit dem sich auch auf PS5 Spiele der letzten Generation steuern lassen, dann habt ihr eine große Auswahl an Alternativen von bekannten Herstellern. Eine Übersicht findet ihr in unserem Blogpost Sechs besondere Controller für eure PS4.

So viele wertvolle USB-Buchsen freimachen, wie nur möglich, lautet die Devise. Am besten geht das, wenn ihr die DualShock-Controller über eine externe Ladestation mit Saft versorgt. Besonders, wenn ihr mehrere Controller besitzt und ausgiebig gemeinsam zockt, sorgt ihr so für unterbrechungsfreien Spielspaß. Mit der original DualSense-Ladestation geht das genauso schnell und zuverlässig, wie an der Konsole direkt.

Ihr braucht unbedingt so ein Zubehör, kommt gerade aber nicht an das Original heran? Dann schaut euch die recht preiswerte Alternative Twin:Charge 5 an. Die Doppelladeschale gibt es in schwarzer und weißer Ausführung, verfügt über LED-Anzeigen und ist mit den DualSense-Controllern kompatibel.

Zwei Weitwinkelobjektive, 1080p-Aufnahme und Tools, mit denen ihr einen Bild-im-Bild-Modus in eure Full-HD Gameplay-Videos einfügt sowie den Hintergrund zurecht schneidet oder komplett ausblendet. Mit der HD-Kamera steht euch also eine glorreiche Streaming-Karriere offen.

Was für eine professionelle Anwendung noch fehlen könnte, wäre vielleicht ein externes Mikrofon für Gaming und Streaming. Greift ihr etwas tiefer in die Tasche, bekommt ihr zum Beispiel das USB-Mikrofon yeti x von Blue mit Vier-Kapsel-Array, LED-Pegelanzeige und etlichen Broadcast-Effekten zur Stimmbearbeitung.

Tipp: PlayStation VR nutzen

Die HD-Kamera ist nicht mit PlayStation VR kompatibel, ihr verwendet also weiterhin die PlayStation Camera für PS4, um in virtuelle Welten abzutauchen. Den dazu benötigten PS5-Adapter erhaltet ihr kostenlos frei Haus, wenn ihr auf der Aktionsseite die Seriennummer eurer PSVR-Hardware eingebt.

Ihr schaut gerne mal Filme und Serien auf der Konsole? Egal ob ihr eine Blu-Ray einlegt oder auf Streaming-Dienste zurückgreift, mit der original Medienfernbedienung habt ihr im wahrsten Sinne des Wortes alles im Griff. Neben den Standard-Bedienelementen verfügt das schicke Leichtgewicht im PS5-Design über bequeme App-Tasten für Netflix, Spotify oder YouTube und ihr könnt die Lautstärke kompatibler Fernseher einstellen sowie durch die Menüs der PS5 navigieren.

Wenn ihr es besonders ordentlich und aufgeräumt haben möchtet, dann lassen sich im Games:Tower 5> bis zu vier Dual Sense-Controller, zehn Spiele und in der unteren Schublade auch Kabel und die Medienfernbedienung übersichtlich verstauen. Da geht so schnell nichts mehr verloren oder liegt verstreut in der Gegend herum.

Ihr braucht noch ein zusätzliches Kabel zum Anschluss der PS5 an den TV oder zur Verbindung einer externen Festplatte oder dem Laden der DualSense-Controller? Auch hier gibt es recht preisgünstige Angebote auf dem Markt. Zum Beispiel das HDMI:CABLE 5 Pro 4K/8K, welches explizit als HDMI 2.1-kompatibel beworben wird. Geht es um ein Kabel zum Laden der Controller und um eine schnelle Verbindung mit einem externen Datenträger zu gewährleisten, dann greift zum Charge&Data:Cable 5 mit modernem USB 3.2 Gen. 2 Typ-C- Anschluss und einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 GBit/s.

Die Kollegen von Inside PlayStation haben für euch ein tolles Video zum Thema PS5-Zubehör erstellt. Schaut es euch unbedingt an!

Wenn ihr Interesse an weiteren Informationen zu Gaming-Headsets, Controllern, externem Datenspeicher und anderem Zubehör für eure PlayStation habt, dann schaut euch die folgenden Artikel an: