PM: Nehmt mit Kratos in Fortnite Kapitel 2 – Saison 5 an der Jagd teil (Sony Playstation Blog)

PlayStation Fans,

Nach dem letzten Kampf der letzten Saison wurde der Zero Point freigelegt. Die Gefahr? Die Charaktere der Insel laufen jetzt Gefahr, der Schleife zu entkommen. Doch Agent Jones kann das nicht allein verhindern und hat die Hilfe von Realitäten jenseits des Loops in Anspruch genommen. Einschließlich einer Realität, mit der ihr als PlayStation-Fans bestens vertraut seid…

Zu den ersten Figuren die jenseits des Loops auftauchen gehört Kratos. Als Kratos habt ihr vielleicht Walküren vergangener Zeiten besiegt, aber jetzt ist es Zeit, eine Schlacht um die Zukunft der Insel zu führen… Schließt euch der Jagd an um sicher zu gehen, dass niemand dem Loop entkommt.

Wir zeigen euch hier wie es aussieht, diesen Kampf mit Kratos zu insbesondere seine gesamte Ausrüstung sowie einen kurzen Überblick über das Gameplay von Kapitel 2 – Staffel 5.

Zum Auftakt der neuen Gaming Legends-Serie gehört das Oathbreaker-Set, das aus dem Kratos Outfit, inklusive Ausrüstung aus seiner Zeit in Midgard besteht – das alles ist ab sofort im Item Shop erhältlich. Nehmt Kratos mit zu Jagd!

Früher habt ihr mit Kratos wahrscheinlich viele verschiedene Arten von Rüstungen angelegt. Wenn ihr nach dem Kauf des Kratos-Outfits ein Fortnite-Match auf PlayStation 5 spielt, werdet ihr den Armored Kratos-Stil in herrlichem Gold freischalten.

Ebenfalls im Item Shop erhältlich ist der Guardian Shield Glider, ein Andenken an die geliebte Frau von Kratos, Laufey the Just. Und wie Mimir euch in Midgard Weisheit gab, ist er auch auf der Insel für euch da: Nehmt den Kopf in Form des Mimir Back Bling im Kampf mit.

Brok und Sindri stehen auch auf eurer Seite: Nutzt die Kraft der Leviathan-Axt, während ihr mit der Leviathan-Axt-Spitzhacke ernten.

Die Leviathan Axe Pickaxe ist in mehrfacher Hinsicht etwas Besonderes, da diese Pickaxe ein eingebautes Emote enthält. Zeigt mit dem eingebauten Freezing Burst Emote den gefrorenen Leviathan.

Wir bei Epic freuen uns, Kratos dabei zu haben. Seine Geschichte macht ihn nicht nur zu einem großartigen Kandidaten für die Mission von Agent Jones, sondern sein legendärer Status macht ihn perfekt für die Welt von Fortnite.

Cory Barlog vom Santa Monica Studio hat sich auch zur Freude über die Partnerschaft geäußert:

Kratos in Fortnite ist ein Mashup, über das wir schon lange gesprochen haben. Daher ist es besonders erfreulich, dass die Zusammenarbeit funktioniert! Das erste, was ich mit Kratos im Spiel mache, ist Händchenhalten oder vielleicht einen Spaziergang bei Mondschein mit Mancake. Ich freue mich sehr über den Guardian Shield-Schirm, das Ding ist FANTASTISCH.

Ich möchte ein großes Dankeschön an die Entwickler von Epic für ihre unglaubliche Arbeit aussprechen, da sie Kratos in Fortnite realisiert haben. Ich bin wirklich beeindruckt von ihrem Talent und ihrer Leidenschaft.

Benötigt ihr etwas Hilfe für Kapitel 2 – Staffel 5, bevor ihr loslegt? Ihr habt vielleicht einen vertrauten Verbündeten in Kratos, aber der Kampf selbst ist ganz anders als in den vergangenen Jahreszeiten.

Neben neuen Waffen und Orten bietet diese Saison ein brandneues Gameplay. Als Jäger nehmt ihr Quests und Kopfgelder von den Charakteren der Insel an, werdet Informationen von ihnen erhalten, ihre „exotischen“ Waffen kaufen oder sie einstellen, um auf eurer Seite zu stehen. Habt ihr keine Lust auf Verhandlungen, könnt ihr sie auch zu einem Duell herausfordern und die Belohnungen einstecken.

Der Austausch von Waren und Dienstleistungen läuft auf Bars: Eure Belohnung für das Abschließen von Quests und Kopfgeldern und das Eliminieren von Spielern. (Bars sind auch auf der Insel versteckt, ihr könnt sie auf euren Reisen finden!) Aber seid bloß vorsichtig da draußen: Andere haben möglicherweise ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt…

Eure Ziele warten. Begebt euch auf die Jagd.