PM: Immortals Fenyx Rising: Next-Gen Immersion! (Sony Playstation Blog)

Das wilde Treiben in Immortals Fenyx Rising durch die griechische Mythologie ist fast da. Wenn das Spiel am 3. Dezember auf PS4 und PS5 startet, könnt ihr die Goldene Insel als Fenyx erkunden. Fenyx ist ein Halbgott, der dazu bestimmt ist, mythologische Monster zu bekämpfen und riesige Rätsel zu lösen, um die griechischen Götter vor den Klauen des monströsen Typhon zu retten. Immortals Fenyx Rising ist ein unbeschwertes Abenteuer, das sich als eine Geschichte entfaltet, die Prometheus Zeus erzählt – beide fungieren als Erzähler des Spiels. Das Spiel bietet eine weite, offene Welt voller Geheimnisse und Gefahren, einschließlich hoch aufragender Feinde, Gewölbe aus einer anderen Welt und zahlreicher Gelegenheiten, um die Monster in einem Kampf in der Luft zu schlagen.

Spieler, die mit Immortals Fenyx Rising auf PS4 beginnen, können später ohne zusätzliche Kosten auf die PS5-Version upgraden und die neuen Funktionen nutzen, die durch die neue Hardware ermöglicht werden, darunter:

Next-Gen Immersion

Immortals Fenyx Rising ist mit Auflösungen von bis zu 4K spielbar und bietet Optionen, mit denen Spieler die Leistung für reibungslose Aktionen mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde priorisieren können. Oder die Qualität, damit die Goldene Insel und ihre hoch aufragenden Bewohner detailliert dargestellt werden. Für eine maximale Immersion unterstützt Immortals Fenyx Rising auch Tempest 3D Audiotech und bietet 3D-Sound über kompatible Headsets.

Ultra-Fast SSD Ladezeit

Immortals Fenyx Rising nutzt die integrierte SSD der PS5 voll aus und beseitigt Engpässe, um blitzschnelle Ladezeiten zu ermöglichen und die Spieler so schnell wie möglich in die mythologische Welt zu bringen.

Freut euch auf die Goldene Insel

Das Abenteuer von Fenyx nutzt die haptischen Fähigkeiten des DualSense-Controllers und lässt die Spieler den Widerstand der eigens gespannten Bogensehne ebenso spüren wie das Rammen eines Minotaurus und das Gewicht von Gegenständen, die ihr mit Fenyx anhebt. Beim Erklimmen von Wänden spürt ihr jeden Griff an der Wand mit zunehmendem Feedback, wenn euch die Ausdauer langsam ausgeht.

Ihr werdet das alles schon bald selbst erleben können, wenn Immortals Fenyx Rising am 03. Dezember erscheint. Und die Suche von Fenyx über die Goldene Insel ist nur der Anfang dessen, was auf wir auf Lager haben. Bleibt also auf dem Laufenden, um weitere Updates über Immortals Fenyx Rising und dem DLC in den kommenden Monaten nicht zu verpassen.