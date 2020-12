Xbox: Neue Spiele vom 7. bis 11. Dezember

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Cyberpunk 2077 ab 58,19 € bei Amazon.de kaufen.

Auch diese Woche erscheinen wieder zahlreiche Spiele für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One.

Ein Highlight für viele dürfte der Release von Cyberpunk 2077 sein. Der Titel ist für die Xbox One X angepasst und ihr könnt ihn dank Smart Delivery auch auf der "One"-Generation kaufen und dann auf die "Series"-Generation mitnehmen.

Call of the Sea bringt euch auf eine geheimnisvolle Insel im Südpazifik Mitte der 1930er Jahre. Als Noah macht ihr euch auf die Suche nach eurem verschollenen Ehemann, löst Rätsel und ergründet die Geheimnisse einer verrgessenen Zivilisation. Der Titel erscheint im Xbox Game Pass. Mit dem Abo könnt ihr also direkt losspielen. Er ist für Xbox Series X|S optimiert und bietet Smart Delivery.

Monster Sanctuary des deutschen Entwicklerstudios Moi Rai Games war ein gutes Jahr auf Steam im Early Access und hat sehr positive Rezensionen erhalten. Ihr müsst als Monster-Hüter ein Team aus über 100 Monstern zusammenstellen und ein schlagkräftiges Team aufbieten, um den Fortbestand der Monster zu sichern, denn die Harmonie zwischen Monstern und Menschen ist gefährdet. Der Titel erscheint im Xbox Game Pass.

Unto The End ist ein liebevoll handgestaltetes Abenteuer voller Herausforderungen und Kämpfe. Die Geschichte ist einfach: Als mittelloser Vater versucht Ihr alleine und allen Gefahren zum Trotz, zu eurer Familie zurückzukehren. Nur mit einem Schwert, einem Dolch und eurem Geschick begebt ihr euch auf die Reise durch ein unbekanntes Land und stellt euch den dort lauernden Gefahren. Jeder Schritt bringt euch zwar näher an euer Ziel, setzt euch aber gleichzeitig auch größeren Gefahren aus. Viel Arbeit des Entwicklerduos ist in das Kampfsystem geflossen.

Ebenfalls neu im Xbox-Katalog erscheinen Puyo Puyo Tetris 2 (mit Smart Delivery), Autumn's Journey, der Beobachtungssimulator Do Not Feed the Monkeys, der Scrolling Shooter I, AI (Xbox One X Enhanced), der Plattformer Killer Chambers 11, My Hidden Things (Mix aus Visual Novel und einem Suchspiel), Panzer Dragoon - Remake mit verbesserter Grafik und moderner Steuerung und schließlich der Minimalismus-Puzzler Sinkr 2 (Xbox Play Anywhere, Xbox One X Enhanced).