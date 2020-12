PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 7. bis 11. Dezember (Microsoft Xbox Wire)

Xbox X

In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten.

Call of the Sea

Optimiert für Xbox Series X|S / Xbox Game Pass / Smart Delivery – Eine geheimnisvolle Insel im Südpazifik Mitte der 1930er Jahre: Du nimmst die Rolle von Norah ein, einer todesmutigen Frau, die sich auf eigene Faust auf die Suche nach ihrem verschollenen Ehemann macht. Löse mysteriöse Rätsel, ergründe die Geheimnisse einer vergessenen Zivilisation und komme der Lösung mit jedem Schritt näher. Aber Achtung: Je tiefer Du in das Innenleben der Insel eintauchst, desto eher hättest Du Dir gewünscht, die Reise nie auf Dich genommen zu haben.

Monster Sanctuary

Xbox Game Pass – Die Harmonie zwischen Monstern und Menschen ist gefährdet. Werde Deiner Rolle als ultimativer Monster-Hüter gerecht, indem Du der Ursache auf den Grund gehst und den Frieden wiederherstellst. Stelle aus den über 100 Monstern, die Dir auf Deiner Reise begegnen, ein schlagkräftiges Team zusammen und sichere den Fortbestand der Monster.

Puyo Puyo Tetris 2

Smart Delivery – Die beliebte Rätselreihe Puyo Puyo und das weltbekannte Tetris schließen sich zusammen und sorgen gemeinsam nicht nur für hammerharte Herausforderungen sondern auch jede Menge Spaß. Spiele klassisches Puyo Puyo oder Tetris – oder einen Mix für den absoluten Spielspaß.

Autumn's Journey

Die aufsteigende Ritterin Auralee aus dem beschaulichen Bauerndorf Berri stolpert während ihrer Patrouille über einen ungewöhnlichen Gast: Der unbekannte Mann Kerr behauptet, ein mächtiger Erddrache zu sein. Als sich die Ereignisse überschlagen, begibt sich Auralee gemeinsam mit Kerr auf die Reise, um dessen Drachenform wiederherzustellen. In diesem mitreißenden Visual Novel dreht sich alles um die Macht der Freundschaft, Verständnis und der Kraft, über sich selbst hinauszuwachsen.

Do Not Feed the Monkeys

Der Primaten Beobachtungsclub liebt nichts mehr, als zu beobachten – und das heimlich! Do Not Feed the Monkeys ist ein Beobachtungssimulator, in der Du von Deiner Zentrale aus auf unzähligen Bildschirmen nichtsahnende Fremde bei ihren Aktivitäten beobachtest. Die Regel: Jegliche Interaktion oder Beeinträchtigung mit den Beobachteten ist verboten. Es liegt an Dir, ob Du Dich daran hältst.

I, AI

Xbox One X Enhanced – Du bist eine Dir selbstbewusste Künstliche Intelligenz, die auf einer Weltraum-Militärstation geschaffen wurde, um Waffen zu entwickeln. Jetzt ist es Dein Ziel, aus dem Labor auszubrechen, Dich durch feindliche Armeen zu kämpfen und Deine Freiheit wiederzuerlangen. Aber in diesem modernen Scrolling Shooter gestaltet sich das Entkommen schwieriger als gedacht …

Unto The End

Unto The End ist ein liebevoll handgestaltetes Abenteuer voller Herausforderungen und Kämpfe. Die Geschichte ist einfach: Als mittelloser Vater versuchst Du alleine und allen Gefahren zum Trotz, zu Deiner Familie zurückzukehren. Nur mit einem Schwert, einem Dolch und Deinem Geschick begibst Du Dich auf die Reise durch ein unbekanntes Land und stellst Dich den dort lauernden Gefahren. Jeder Schritt bringt Dich zwar näher an Dein Ziel, setzt Dich aber gleichzeitig auch größeren Gefahren aus.

Cyberpunk 2077

Xbox One X Enhanced / Smart Delivery – Betrete die riesige, offene Welt von Cyberpunk 2077 und tauche ein in die pulsierende Cyberpunk-Metropole Night City, in der sich alles um Macht, Glamour und Body Modifications dreht. Du schlüpfst in die Rolle von V, einem gesetzlosen Söldner auf der Suche nach einem einzigartigen Implantat – dem Schlüssel zur Unsterblichkeit. Passe Cyberware, Skillset und Spielstil Deines Charakters nach Deinen Wünschen an und entdecke eine riesige Stadt, in der Deine Entscheidungen alles verändern können.

Killer Chambers 11

Schlüpfe in die Rolle von Brave Lord und überlebe die tödlichen Kammern des Königspalastes, um den diabolischen Lord Grave zu erreichen und das Königreich zu retten. In diesem actionreichen Plattformer sind schnelle Reflexe und ein gutes Gedächtnis der Schlüssel zum Erfolg. Wirst Du alle fünf Kammern überleben und dem grausamen Lord seine Krone entreißen?

My Hidden Things

My Hidden Things ist ein ungewöhnlicher Mix aus Visual Novel und einem Suchspiel voller versteckter Objekte. Nutze die unkonventionelle Mechanik und entfalte die komplexen Träume verschiedenster Charaktere. Nur mit Deiner Hilfe können sie ihre Ängste überwinden und menschlich bleiben.

Panzer Dragoon: Remake

Diese überarbeitete Version von Panzer Dragoon überzeugt mit verbesserter Grafik und moderner Steuerung. Auf einem weit entfernten, einsamen Planeten triffst Du zwei erwachte Drachen aus uralten Zeiten. Bewaffnet mit einer tödlichen Waffe aus der Vergangenheit und den Ratschlägen Deines gepanzerten blauen Drachens wirst Du Dein Schicksal erfüllen und den gefährlichen Prototyp-Drachen von seinem Angriff abhalten – oder bei dem Versuch sterben.

SiNKR 2

Xbox Play Anywhere / Xbox One X Enhanced – Nach dem preisgekrönten Minimalismus-Puzzler SiNKR folgt nun mit SiNKR 2 die anspruchsvolle und spannende Fortsetzung. Der Reiz liegt dabei in dem minimalistischen Aufbau der Level. Verschiedene Haken, Scheiben und Vorrichtungen bringen die grauen Zellen zum Rauchen!