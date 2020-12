Phoenix Point: Nun auch auf Steam und GOG erhältlich / Launch-Rabatt

PC XOne PS4 Linux MacOS

Wenn ihr Phoenix Point (in der Stunde der Kritiker) von X-COM-Erfinder Julian Gollop kaufen wolltet, so ging das seit dem Release am 3. Dezember 2019 nicht überall. Der Titel war nur im Epic Game Store und im Microsoft Store gelistet. Genau ein Jahr später ist die Rundentaktik im Stile der früheren X-COM-Titel (nicht etwa dem Reboot von Firaxis) nun auch in anderen PC-Stores erschienen.

Sowohl auf Steam als auch auf GOG könnt ihr die Year One Edition von Phoenix Point mit 50 Prozent Rabatt für 24,99 Euro (GG-Partnerlink) erwerben. Das Angebot gilt bis zum 22. Dezember 2020. Die Version umfasst die drei bisher erschienen DLCs Blut & Titanium, Vermächtnis der Alten und das Lebende-Waffen-Paket. Das Grundspiel ist daneben bereits länger Teil von Microsofts Gamepass für PC.