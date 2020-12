PC Linux MacOS

Wart ihr auch alle schön artig? Nein?! Das macht gar nichts, denn bei den Lesetipps zum Nikolaus-Wochenende bekommen sowohl brave Civilization-Spieler als auch böse Total War-Zocker knusperfrische Lese-, Hör- und Videokost. Falls euch bei Adventsplätzchen die "bunte Mischung" am leckersten schmeckt, dann seid ihr genau richtig, denn farbenfroh gemischt ist das heutige Konvolut allemal. Euch allen einen schönen 2. Advent!

Bot-Programmierer: Wer wirklich will, kriegt seine PS5

gameswirtschaft.de am 30.11.2020 von Petra Fröhlich

In Ihrer Kolumne Fröhlich am Freitag forderte Petra Fröhlich, dass der Handel seine Shops besser vor Bots und Resellern schützen sollte. Ob edle Turnschuhe, Konzertkarten oder die Playstation 5, die ohnehin geringen Kontingente werden von automatisierten Kauf-Programmen abgegriffen und der ehrliche Fan bleibt auf der Strecke oder muss utopische Preise auf eBay zahlen. Im obigen Lesetipp von User Sokar kommt ein sogenannter "Scalper" zu Wort - ein Bot-Programmierer, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, anderen die Ware vor der Nase weg zu kaufen.

Scientists studying why gamers invert their controls (english)

theguardian.com am 2.12.2020 vo Keith Stuart

Unter einem Artikel im britischen The Guardian entbrannte im Februar eine heftige Diskussion darüber, warum manche Spieler die Y-Achse auf ihren Controller vertauschen. Hunderte leidenschaftliche Leser versuchten zu erklären, warum es der einzig korrekte Weg sei, den Joypad-Stick nach oben zu drücken, um nach unten zu laufen. Nun interessiert sich sogar die Wissenschaft für das Thema! Es geht um viel mehr als nur persönliche Vorlieben, berührt das Wesen der kognitiven Wahrnehmung und hilft am Ende vielleicht dabei, Spiele noch besser zu machen. Dieser Tipp stammt von User Telefon-Desinfizierer (großartiger Nickname, Anm. des Autors).

War Stories (Playlist)

youtube.com vom 13.09.2020 von Ars Technica

User Sokar hat uns noch einen ganz besonderen Leckerbissen als Tipp eingereicht: Eine umfangreiche Interview-Reihe von Ars Technica, bei der genau die Fragen beantwortet werden, an die ihr bis heute noch nicht einmal gedacht habt! Richard Garriott: Haben die Spieler von Ultima Online die virtuelle Ökonomie zerstört? Warum ist Total War: Rome II an den eigenen Ambitionen gescheitert? Wie funktioniert die Wegfindung von C&C Tiberian Sun? Sid Meier: Warum wurde Civilization beinahe ein Echtzeit-Strategiespiel? Wie hat Blade Runner das Adventure-Genre neu erfunden? Die insgesamt 30 Videos in der Playlist dauern zwischen 7-20 Minuten und jedes davon wäre einen eigenen Video-Tipp wert.

Als die Bildschirme flach wurden

spiegel.de am 22.11.2020 von c't Redakteurin Ulrike Kuhlmann

Es ist gerade einmal 25 Jahre her, da begann der Siegeszug der Flachbildschirme. Bis dahin wuchteten Bildschirmarbeiter klobige Röhrenmonitore auf ihre Schreibtische, die in etwa so handlich waren wie ein Kernkraftwerk. Die Anfänge der LCD waren bescheiden: 10,4 Zoll, 640x480 Pixel für 10.000 D-Mark. Erst Ende des Jahrtausend wurden 15" und XGA bezahlbar, auch wenn die Farbdarstellung der frühen Panels noch unterirdisch war. Die nächsten Entwicklungsschritte waren das Digitale Video Interface (DVI) und LED Backlight. Kaum zu glauben: Erst 2009 wurde das 16:9 Breitbildformat Standard, nur drei Jahre später gab es die ersten 4K-Displays. Was die Zukunft wohl bringen wird? Der Artikel wagt einen Ausblick!

Microsofts größter Flop: So landete er heimlich in 500 Millionen Haushalten

chip.de am 29.11.2020 von Marvin Daab, Patrick Hannemann

Schon mal von Bob gehört? Nicht? Dabei war dieses Programm vermutlich auch auf einem eurer PCs. 1995 kam Microsoft auf die tolle Idee, dass die grafische Benutzeroberfläche Windows ganz dringend noch ein GUI benötigt. In Form eines virtuellen Wohnzimmers, das stark an die Spielmenüs deutscher Wirtschaftssimulationen wie Ports of Call erinnert. Das Programm floppte kolossal, aber trotzdem wurde es auf Millionen von Win XP Disketten gepresst. Denn Bob hat Microsoft tot mehr genutzt als lebendig.

Der Traum vom eigenem Spiel

videospielgeschichten.de am 10.10.2020 von Daniel Nasseh

Sicher hat jeder Gamer schon einmal darüber nachgedacht, wie genial es wäre, am eigenen Lieblingsspiel mitzuwirken und all das besser zu machen, was die großen Publisher und Studios einfach nie richtig hinkriegen. Der Corona-Lockdown hat Daniel Nasseh dazu bewogen, seinen Traum endlich umzusetzen. Er träumt von Kickstarter, kämpft mit Zeitmangel und Motivationpausen und freut sich über moralische Unterstützung. Die ersten Screenshots sind vielversprechend!

Aus dem GamersGlobal-Forum: Printwerbung der 80er und 90er

gamersglobal.de am 21.11.2020 von Kati G.

Das G in Kati G. steht für "Geheimnis", denn genau das macht sie aus ihrem ursprünglich als User-Artikel geplanten Text zu kuriosen Werbeanzeigen aus alten Spielezeitschriften - versteckt im Retro-Forum. In kleinen Tages-Häppchen serviert und verpackt in knifflige Quiz-Fragen werden aber auch viele Geheimnisse gelüftet! Könnt ihr erraten, welches Spiel mit diesem Reisedokument warb?

Im Video: Press F - Für mehr Respekt gegenüber Frauen im Gaming

youtube.com am 2.12.2020 von den Rocket Beans

Nicht nur bei Nikolaus:innen sind Frauen deutlich unterrepräsentiert. Auch im Core-Gaming werden Spielerinnen oft nicht voll akzeptiert oder sexualisiert. Die Rocket Beans wollen in einer Reportage darauf aufmerksam machen. Eine Streamerin und eine Chat-Moderatorin erzählen von ihren Erlebnissen und interviewen verschiedener Persönlichkeiten aus der Gamer-Szene. Danke an unserem Community-Moderator Hannes Herrmann für diesen Video-Tipp!

Ein herzliches Dankeschön an Sokar, Hannes und den Telefon-Desinfizierer, die uns diese Woche viele Tipps gesendet haben! Necromanus und Q-Bert freuen sich über jede PN.