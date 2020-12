Alle Warner Bros. Filme 2021 zeitgleich im Streaming und Kino

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die weltweite Covid-19-Pandemie hat viele Bereiche des öffentlichen Lebens gestört oder gleich ganz lahm gelegt. Auch die Filmindustrie und mit ihr die Kinosäle mussten empfindliche Einbußen wegstecken und neue Wege der Filmvermarktung gehen, da viele Lichspielhäuser entweder weniger Plätze anbieten können oder komplett geschlossen sind.

Einzelne Experimente wie die Vermarktung der Realverfilmung "Mulan" auf Disney+ über eine einmalige Gebühr oder die beim gleichen Anbieter direkt in den Stream gepackte Verfilmung des Jugendbuchs Artemis Fowl waren erst der Anfang: Warner Bros. wird alle 17 für das Jahr 2021 geplanten Filme gleichzeitig zum Kinostart auch beim Streaming-Service HBO Max anbieten. Der erste Film, der auf diese Weise vermarktet wird, ist die DC-Comic-Verfilmung Wonder Woman 1984. Urspünglicher Starttermin des Superheldinnen-Abenteuers in den USA war bereits der 5. Juni 2020. Es folgten diverse Verschiebungen und nun der Schritt hin zu HBO Max. Unter den 17 Streifen finden sich illustre Namen wie "The Suicide Squad", "Matrix 4" oder "Dune" neben Titeln wie "Space Jam 2" und "Tom & Jerry".

Das Vermarktungsmodell ist derzeit nur für die USA angekündigt. Wie in anderen Teilen der Welt, in denen HBO Max nicht angeboten wird, verfahren wird, ist derzeit noch unbekannt. Möglich ist, dass sich Sky die Rechte sichern wird. Aber vielleicht wandern die Filme auch zu Amazon und iTunes, wo sie dann per Einzelkauf erworben werden können.