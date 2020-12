PM: Valkyria Chronicles 4 erobert Stadia (Cosmocover)

PC Switch XOne PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Valkyria Chronicles 4 erobert Stadia

– Begebt euch ab dem 8. Dezember 2020 in der Valkyria Chronicles 4: Complete Edition in die Schlacht –

London – 3. Dezember 2020 – SEGA ist stolz bekannt geben zu können, dass das vielgepriesene Action-Strategie-Rollenspiel Valkyria Chronicles 4 : Complete Edition am 8. Dezember 2020 für Stadia erscheint. Das Spiel kann im Stadia-Store für 49,99€ erworben werden. Wie im Stadia-Livestream-Hangout angekündigt, gesellt sich das immersive, wasserfarbengetränkte Erlebnis von Valkyria Chronicles 4: Complete Edition – ein Standalone-Abenteuer in der „ Valkyria Chronicles“-Serie – zum spannenden Angebot weiterer Titel auf der Plattform hinzu. Durch die Kraft von Stadia werden Spielerinnen und Spieler die volle Kontrolle über ihren Trupp und das Spiel genießen können, während sie sanft durch die Spielabschnitte auf dem Bildschirm gleiten.

Eine Coming-of-Age-Story in Kriegszeiten – Wir schreiben das Jahr 1935 und der Zweite Europäische Krieg zwischen der Atlantischen Föderation und der Osteuropäischen Imperialen Allianz ist in vollem Gange. Auf Befehl der Föderation muss der junge Kommandant Claude Wallace den Squad E in eine Offensive führen, die den Krieg schnell beenden soll. Der Trupp wird sich verheerenden Blizzards, imperialen Soldaten und den gottgleichen Kräften der Valkyria stellen müssen. Werden die engen Bande, die Squad E verbinden im gemeinsamen Überlebenskampf auf den gefrorenen Schlachtfeldern helfen?

Das neuartige „BLiTZ“-Kampfsystem – Das “BLiTZ”(„Battle of Live Tactical Zones“)-System ist ein innovatives Gameplay-System das Rundenstrategie mit Echtzeit-3rd-Person-Shooter-Taktiken verbindet. BLiTZ wird während Kampfszenarien eingesetzt und teilt die Action in einen “Kommando-Modus” aus der Vogelperspektive und einen “Action Modus” aus 3rd-Person-Ansicht auf. Ihr übernehmt die Kontrolle über sechs Klassen – Grenadier, Scharfschütze, Lancier, Ingenieur, Schocktruppen und Kundschafter – und erhaltet unzählige Unterstützungsoptionen durch offensive und defensive Kampfschiffe, die Chance auf eine „Last Stand“-Aktion vor dem Ableben einer Einheit und vieles mehr.

Leinwandästhetik – Die Valkyria Chronicles Reihe ist für ihren handgemalten Stil bekannt und sieht auf Stadia atemberaubend aus. Inspiriert von Wasserfarben-Kompositionen vereint die CANVAS-Grafik-Engine reale und imaginierte, visuelle Elemente um eine ausdrucksstarke Welt voller farbenfroher Emotionen zu schaffen. Seht zu, wie sich die Reise von Squad E einem interaktiven Gemälde gleich entfaltet.

Die Klänge eines legendären Komponisten – Der bekannte Komponist Hitoshi Sakimoto, der für die „Valkyria Chronicles“-Serie und unzählige weitere emotionale Epen verantwortlich zeichnet, liefert einen mitreißenden, orchestralen Soundtrack für Valkyria Chronicles 4.

Die komplette Ladung – Zusätzlich zum Hauptspiel enthält die Valkyria Chronicles 4: Complete Edition alle für das Spiel veröffentlichten Zusatzinhalte und Add-On-Missionen von besonders herausfordernden Karten, bis zu zusätzlichen Storyinhalten. Das Paket umfasst:

Valkyria Chronicles 4: Complete Edition erscheint am 8. Dezember 2020 für Stadia, zu einem Preis von 49,99€ und ist zudem bereits für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Steam verfügbar.

Über SEGA of America SEGA® of America, Inc. ist der amerikanische Arm der Tokioter SEGA CORPORATION, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der interaktiven Unterhaltung. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt interaktive Unterhaltungssoftware für eine Vielzahl an Hardware-Plattformen inklusive PC, kabelloser Endgeräte, sowie Plattformen von Nintendo, Microsoft und Sony Interactive Entertainment Inc. SEGA of America’s Website kann unter www.sega.com gefunden werden.

