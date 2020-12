PM: IMMORTALS FENYX RISING™ AB SOFORT VERFÜGBAR (Ubisoft News)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Düsseldorf, 3. Dezember 2020 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Immortals Fenyx Rising™ ab sofort für Stadia, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™, Amazon Luna, den Epic Games Store, Ubisoft Store für Windows PC und Ubisoft+*, dem Abo-Service von Ubisoft, verfügbar ist. Entwickelt von Ubisoft Quebec*, den Machern von Assassin’s Creed Odyssey, ist Immortals Fenyx Rising eine spannende neue Marke, die mythologische Abenteuer zu neuen Höhen verhilft. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Fenyx, einen mit Flügeln ausgestatteten Halbgott auf der Mission, die griechischen Götter und ihre Heimat vor einem dunklen Fluch zu retten. Spieler erlernen die legendären Kräfte der Götter, müssen heroische Prüfungen überwinden und sich mächtigen mythologischen Bestien stellen, um sich letztendlich Typhon, dem tödlichsten Titanen der griechischen Mythologie, entgegenzustellen. Immortals Fenyx Rising ist eine humor- und geistreiche Interpretation des Open-World-Action-Adventure-Genres und bietet eine Reise voller Belohnungen dank dynamischem Spielverlauf. Die Spieler können durch offene Felder sprinten, Berge erklimmen und durch die Luft gleiten, um alle Geheimnisse einer Region, die von den griechischen Göttern auf der goldenen Insel inspiriert wurde, zu entdecken. Das Spiel bietet actionreiches Gameplay, ein schnelles Luft- und Nahkampf-System und Geschichten, die von der griechischen Mythologie inspiriert wurden. Die Spieler müssen sich gegen riesige Kreaturen wie dem Kyklopen, Minotaurus und Medusa stellen. Mit der Hilfe von göttlichen Fähigkeiten, wie dem Schwert von Achilles, Bogen von Odysseus und den Flügeln des Daidalos, können sich die Spieler in die Luft katapultieren, um so gegen die schiere Größe der Gegner anzukommen. Zusätzlich zu den Kämpfen, können sich Spieler auch verschiedenen Logik- und Strategiepuzzeln stellen, die von individuellen Rätseln bis zu den Gewölben des Tartarus reichen. Alle Vorbesteller bekommen außerdem noch die Bonusmission, “Wenn die Straße steinig wird“. Die Immortals Fenyx Rising Gold Edition, beinhaltet das Hauptspiel, Season Pass und zusätzliche In-Game Inhalte. Zukünftige Spieleinhalte sind im Season Pass enthalten und werden in drei DLC völlig neue Götter, Mythologie, Helden, Landschaften und Spielstile bieten: Ein neuer Gott, Mythen des östlichen Reiches und Die verlorenen Götter. Der post-launch Plan beinhaltet außerdem kostenlose In-Game Events, wöchentliche Gewölbeherausforderungen und tägliche Quests. Der Season Pass kann auch separat erworben werden.