PM: FRIENDLY FIRE 6: DER COUNTDOWN LÄUFT (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 3. Dezember 2020 – Am kommenden Samstag startet um 15 Uhr die 6. Auflage des erfolgreichen Spenden-Livestreams Friendly Fire. In bekannt hochkarätiger Content Creator-Besetzung sind in diesem Jahr Gronkh, Pandorya, PietSmiet, MrMoregame, fishc0p, Phunkroyal und Der Heider wieder mit dabei, die sich thematisch passend zu Assassin’s Creed® Valhalla dem Stil und den Tugenden der Wikinger angenommen haben. Als zusätzliche Überraschung wird es digitale Auftritte von dem ein oder anderen Special Guest geben. Der 12-stündige Livestream beginnt mit dem Countdown am 5. Dezember um 14 Uhr auf twitch.tv/pietsmiet.

In diesem Jahr unterstützt Friendly Fire die folgenden Vereine:

Assassin'sCreedValhallaist bereits weltweit auf Xbox Series X, Xbox Series S, XboxOne, PlayStation®4, PlayStation5** dem Epic Games Store und Ubisoft Store auf Windows PC sowie auf UPLAY+*, dem Abo-Servicevon Ubisoft, erhältlich.

Friendly Fire 6 Merch gibt es ab sofort hier: https://friendly-fire.shop

Weitere Informationen zu Assassin’s Creed Valhalla gibt es unter: http://www.assassinscreed.com/

Alle Angebote zu Assassin's Creed Valhalla im Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

*14,99€ pro Monat. Kann jederzeit gekündigt werden. Die Gold- und Ultimate Editionen werden im Rahmen eines UPLAY+ Abonnements erhältlich sein.

**Spieler, die Assassin's Creed Valhalla auf Xbox One oder PlayStation®4 erwerben, können ihr Spiel ohne zusätzliche Kosten auf die nächste Generation (Xbox Series X, Xbox Series S oder PlayStation®5) aufrüsten. Assassin's Creed Valhalla nutzt die Smart Delivery-Technologie - kaufen Sie das Spiel einmal und spielen Sie es entweder auf der Xbox One, der Xbox Serie X, oder Xbox Series S, wenn sowohl die Konsole als auch diese Version von Assassin's Creed Valhalla verfügbar sind. Assassin's Creed Valhalla PlayStation4 auf Blu-Ray™ bietet Zugriff auf die entsprechende Digital-Version für PlayStation5 ohne zusätzliche Kosten, sofern verfügbar. Erfordert eine PlayStation5 oder eine PlayStation5 Digital Edition, die Spiel-Disc (falls sie auf Blu-Ray™ erworben wurde) muss zum Abspielen im PlayStation5 Laufwerk eingelegt bleiben, eine PlayStation Network-Registrierung, zusätzlichen Speicherplatz und eine Breitband-Internetverbindung. Es können Gebühren für die Bandbreitennutzung anfallen.

© 2020 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.