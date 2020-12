PM: The Last of Us Part II: Geht im neuen Trailer Abbys Geschichte auf den Grund (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ist nun fast sechs Monate her, seitdem wir The Last of Us Part II veröffentlicht haben. Und in dieser Zeit haben wir so viel Unterstützung von allen, die das Spiel gespielt und ihre Erlebnisse mit uns geteilt haben, erhalten, dass wir schlichtweg sprachlos sind. Die Geschichte und Charaktere bedeuten dem ganzen Studio so unglaublich viel. Und zu sehen, dass das Spiel so einen Anklang bei Millionen von Menschen auf der ganzen Welt findet und auch von den Fans und der Spielbranche mit Preisen ausgezeichnet wird, ist überwältigend.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Weihnachtsferien rücken näher, in denen sich neue Spieler dem Spiel das erste Mal annehmen. Deshalb haben wir einen neuen Trailer zusammengestellt, der einen tieferen Einblick in die Geschichte bietet und zum ersten Mal den Fokus auf Abbys ergreifende Reise legt, bei der sie auf Ellie trifft. Die Reise behandelt ihre Ursprünge, das Ereignis, das ihre Suche nach Rache auslöste, und die verheerenden Konsequenzen, die folgten. Ihr erhaltet außerdem einen kurzen Blick auf Abbys einzigartiges Gameplay und wie sie sich hinsichtlich ihres Trainings, ihrer Ausrüstung und Fähigkeiten von Ellie unterscheidet. Wir hoffen, dass ihr Spaß daran haben werdet:

Danke noch mal an alle, die The Last of Us Part II gespielt haben. Für alle, die sich zum ersten Mal damit beschäftigen: Folgt und taggt uns doch auf Twitter, Facebook oder Instagram und lasst uns wissen, wie ihr das Spiel findet. Wir hoffen, dass es euch gut geht und dass ihr gesund bleibt. Fröhliche Festtage und einen guten Start ins neue Jahr.