Cyberpunk 2077: Fotomodus im Trailer // Community-Projekt

Zwar sei ein Fotomodus für Cyberpunk 2077 „definitiv geplant“, im Juni des vergangenen Jahres schien dessen Implementierung jedoch nicht mehr ganz so sicher zu sein. Inzwischen steht fest, dass der ab dem kommenden Donnerstag verfügbare Open-World-Titel den genannten Modus umfassen wird.

Einen Eindruck davon, welche Möglichkeiten euch der Fotomodus bietet, gewährt euch ein aktuelles, offizielles Video. Ist der Modus aktiv, könnt ihr – nicht überraschend – Einstellungen nutzen, wie sie natürlich auch in anderen Spielen zum Einsatz kommen: Unter anderem gehören dazu die Rotation und Entfernung der Kamera, das Sichtfeld, die Tiefenschärfe oder auch mehrere (Farb-)Effekte. Wer mag, kann seinem Charakter auch bestimmte Posen zuordnen, wie beispielsweise „Talk to the Hand“, „V for Victory“ oder „Dead End, Amigo“.

Wie schon zu Ghost of Tsushima (im Test mit der Wertung 9.0), planen wir auch zu Cyberpunk 2077 ein Community-Projekt, bei dem die eurer Ansicht nach schönsten, interessantesten, witzigsten, explosivsten Bilder im Vordergrund stehen. Kurz: Mittels Plus-Galerie möchten wir die von euch eingesandten Screenshots präsentieren, sodass im besten Fall vielfältige Impressionen aus Cyberpunk 2077 zu sehen sein werden.

Einen konkreten Termin für dieses Vorhaben gibt es noch nicht, eventuell starten wir jedoch bereits im Dezember. In jedem Fall informieren wir euch natürlich rechtzeitig über den Start des Projektes und die Möglichkeit der Teilnahme.