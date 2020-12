Nox Archaist: 8-Bit-RPG erscheint am 12.12.2020 digital ohne Diskette

PC MacOS

Ursprünglich wurde die Veröffentlichung des Old-School-Rollenspiels Nox Archaist bereits für den März 2020 angekündigt. Aber erst im November vermeldete das Entwickler-Team 6502 Workshop, dass am 12. Dezember die Download-Links per E-Mail und die ersten physischen Versionen des Spiels per Post verschickt werden.

Notwendig wurde die Verschiebung aufgrund von Zeitverzug und Problemen bei der Entwicklung. So haben die Entwickler beim Testen der Spiel-Disketten für die Originalhardware auf manchen Apple-II-Systemen Abstürze festgestellt. Deswegen wurde auch jedem Vorbesteller oder Backer individuell die Wahl gelassen, ob er lieber sofort die physische Version mit einer leeren, etikettierten Diskette erhalten oder auf die Korrektur dieses Fehlers warten möchte. Alle Kunden erhalten in jedem Fall am 12. Dezember 2020 per Mail die digitale Version.

Sobald alle Probleme mit der Disketten-Version behoben sind, wird diese zum Download angeboten, um sie auf die Leerdiskette aufzuspielen. Dafür wird wahrscheinlich ein Apple II samt Diskettenlaufwerk benötigt.

Nox Archaist könnt ihr weiterhin auf der offiziellen Homepage des Entwicklers vorbestellen. Aktuell zahlen Vorbesteller noch 15 anstatt 19 US-Dollar für die digitale Version, 69 statt 79 für das Boxed Set und 99 anstatt 119 US-Dollar für die Collector's Edition. In Anlehnung an die klassischen Rollenspiele der Ultima-Reihe liegen den physischen Versionen eine Karte der Welt (in der Collector's Edition aus Stoff) sowie ein gedrucktes Handbuch bei. In beiden Versionen kann das Spiel von einem USB-Stick auf moderne Systeme kopiert und in einem Emulator gespielt werden.