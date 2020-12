Twin Mirror: Testvergleich deutscher Magazine [4/7]

PC XOne PS4

Wertungs-Vergleich: Twin Mirror

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht 4Players 75

v. 100 Twin Mirror hat mich insgesamt noch gut unterhalten – gerade so. Obwohl mich die oberflächliche Charakterzeichnung vieler Figuren enttäuscht hat und sowohl die Detektivarbeit als auch manche Psycho-Sequenzen von nervigem Trial & Error geprägt sind, konnte mich die Handlung bis zum dramatischen Finale bei der Stange halten. Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar /

GamePro 72

v. 100 Dontnod hat mit Twin Mirror genau das abgeliefert, was ich erwartet habe: Eine Geschichte, bei der sich das spezielle Setting [...], die Charaktere sowie ihre gemeinsame Vergangenheit und Gegenwart zu einem stimmungsvollen Ganzen vermischen. Twin Mirror hat mich nicht umgehauen, aber doch gut unterhalten. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

6

v. 10 Tolle Grundstory, aber herrje, ist das ein unsympathischer Protagonist! [...] Dazu kommt das Double, welches uns dauerhaft belehren möchte, wie wir uns zu verhalten haben [...]. Das heißt keineswegs, dass ich keinen Spaß mit den Abenteuer hatte, für ihren nächsten Story-Ausflug wünsche ich mir von Dontnod aber wieder mehr Charme und einzigartige Ideen. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 8.5

v. 10 Wer moderne Story-Adventures mag, für den führt kein Weg an Twin Mirror vorbei. Ganz besonders dann, wenn für euch starke Charaktere, gut geschriebene Dialoge und eine hochwertige Inszenierung ganz oben auf der Liste der wichtigsten Bestandteile eines Adventures stehen. Für mich Dontnods bislang bestes Spiel und eine klare Kaufempfehlung.

Durchschnittswertung 7.3 *Zuletzt überprüft: 2.12.2020, 11:30 Uhr

