Rainbow Six - Siege: Neue Saison Neon Dawn gestartet// Nextgen-Release

Am 1. Dezember ist mit Neon Dawn die neueste Season für Ubisofts Multiplayer-Shooter Rainbow Six - Siege erschienen. Das Update bringt Veränderungen für die Karte Wolkenkratzer, sowie Balance-Änderungen für mehrere Operator mit sich. Außerdem erweitert Aruni auf der Seite der Verteidiger den Kader wählbarer Figuren – für Besitzer des Year-5-Pass sofort, ansonsten muss die neue Figur freigespielt werden.

Außerdem markiert Neon Dawn den Release von Rainbow Six - Siege auf Playstation 5 sowie Xbox Series X|S. Auf der neuen Hardware werden 4K und bis zu 120 fps unterstützt. Besitzer der PS4-Version erhalten die PS5-Fassung ohne weitere Kosten. Dazu ist Rainbow Six - Siege in Microsofts Gamepass auf den Xbox-Konsolen enthalten.

