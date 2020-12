Neu im Xbox Game Pass: Control, Doom Eternal und mehr

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Auch im Dezember finden wieder zahlreiche Spiele Ihren Weg in den Xbox Game Pass. Falls Ihr den Abo-Dienst noch nicht nutzt, könnt Ihr ihn ab dem 3. Dezember für begrenzte Dauer für nur einen Euro für die ersten drei Monate testen. Mit dem Game Pass Ultimate profitiert Ihr auch von Rabattaktionen, wie einem 30-tätigen Test-Abo von Disney+. Außerdem erhaltet Ihr Zugriff auf EA Play. Auf der Konsole habt Ihr bereits Zugriff auf EA Play, am PC folgt er über die EA Desktop App (Beta) am 15. Dezember.

Folgende Spiele kommen im Dezember in den Game Pass:

Control (Android & Konsole) – 3. Dezember

(Android & Konsole) – 3. Dezember Doom Eternal (jetzt auch für PC) – 3. Dezember

(jetzt auch für PC) – 3. Dezember Haven (Konsole & PC) – 3. Dezember

(Konsole & PC) – 3. Dezember Rage 2 (Android) – 3. Dezember

(Android) – 3. Dezember Slime Rancher (Android & Konsole) – 3. Dezember

(Android & Konsole) – 3. Dezember VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC) – 3. Dezember

(PC) – 3. Dezember Yes, Your Grace (Android, Konsole & PC)– 3. Dezember

(Android, Konsole & PC)– 3. Dezember Dragon Quest 11 S - Streiter des Schicksals - Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (Konsole & PC) – 4. Dezember

(Konsole & PC) – 4. Dezember Call of the Sea (Android, Konsole & PC) – 8. Dezember

(Android, Konsole & PC) – 8. Dezember Monster Sanctuary (Android & Konsole) – 8. Dezember

(Android & Konsole) – 8. Dezember Unto The End (Konsole & PC) – 9. Dezember

(Konsole & PC) – 9. Dezember Assetto Corsa (Android & Konsole) – 10. Dezember

(Android & Konsole) – 10. Dezember Gang Beasts (Android & Konsole) – 10. Dezember

(Android & Konsole) – 10. Dezember Greedfall (Android, Konsole & PC) – 10. Dezember

(Android, Konsole & PC) – 10. Dezember Superhot - Mind Control Delete (Android & Konsole) – 10. Dezember

(Android & Konsole) – 10. Dezember Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Android, Konsole & PC) – 10. Dezember

Ab dem 3. Dezember habt Ihr als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate außerdem die Möglichkeit, die zahlreiche Spiele auf völlig neuartige Weise mit Eurem Android-Gerät über die Cloud zu spielen – und zwar mit der Xbox Touch-Steuerung! Dazu gehören Mount & Blade - Warband , The Touryst und der Charakter-Designer aus Crusader Kings 3